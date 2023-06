Eliminate le squadre azzurre del ricurvo

Termina agli ottavi di finale la corsa delle squadre azzurre dell’arco olimpico nella terza tappa di World Cup a Medellin, in Colombia. Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati vengono fermate dal Giappone 6-0, mentre Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi escono contro il Brasile, vincente 5-1. Fuori dai giochi anche i compoundisti azzurri che non vanno oltre al secondo turno nelle eliminatorie individuali.( Foto: Musolesi, paoli e Nespoli in gara all’eliminatorie)

Oggi le sfide dei mixed team e quelle individuali del ricurvo. Nel misto ricurvo Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli sfidano al primo turno le Isole Vergini (Abernathy, D’Amour), mentre Elisa Roner e Michea Godano nel compound partono dagli ottavi contro Godano-Roner contro El Salvador (Paiz, Hernandez).

Nelle prove individuali si parte dai 32esimi con il derby azzurro tra Alessandro Paoli e Marco Morello, saranno invece il brasiliano De Carvalho Almeida e l’arciere di Taipei Su gli avversari di Nespoli e Musolesi. Questi i match delle quattro italiane in gara: Boari-Gnoriega (USA), Rebagliati-Noda (JPN), Di Francesco-Kroppen (GER), Andreoli-Roman (MEX).

———

I RISULTATI DELL’OLIMPICO – Dopo le squadre compound anche quelle dell’arco olimpico non riescono a raggiungere le sfide per le medaglie. Il terzetto maschile Alessandro Paoli, Mauro Nespoli e Federico Musolesi viene eliminato agli ottavi di finale dal Brasile (De Carvalho Almeida, D’Almeida, Zwick Ely) con il risultato di 5-1: dopo il 55-55 del primo set, i sudamericani vincono le successive due volée 55-56 e 55-59. Stessa sorte per la formazione femminile di Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati sconfitta 6-0 dal Giappone (Noda, Sugimoto, Yamauchi) con tutti e tre i parziali a favore delle asiatiche: 54-53, 52-50 e 56-54.

Le gare a squadre del ricurvo sono proseguite fino alle sfide per il bronzo con la conquista del terzo posto dell’India al maschile, vincente 5-3 sulla Cina, e di Taipei al femminile, con il 5-3 sugli Stati Uniti d’America. A giocarsi l’oro saranno le due squadre coreane che si troveranno di fronte nelle finali la Cina tra le donne e Taipei tra gli uomini.

I RISULTATI DEL COMPOUND – La seconda parte del programma di gara prevedeva le eliminatorie individuali compound in cui nessun azzurro riesce ad arrivare oltre al secondo turno. Tra gli uomini Michea Godano batte 150-143 il britannico Crow, ma si arrende subito dopo al croato Buden 147-144. Stesso percorso per Federico Pagnoni, prima vincente con lo sloveno Modic 148-145 e poi eliminato dallo statunitense Sullivan 145-141. Fuori al primo scontro Marco Bruno battuto 145-144 da Pizzarro (PUR).

Tra le donne a salutare subito la competizione è Marcella Tonioli dopo il 142-143 con Alvarenga Funes (ESA). Una vittoria e una sconfitta invece per Elisa Roner e Irene Franchini, la prima batte 146-139 la cilena Zuniga e si arrende alla messicana Bernal 141-145, la seconda vince con Cordero Mateo (DOM) 145-139 e viene eliminata dall’indiana Kaur 146-143.

FOTO WORLD ARCHERY LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI