Gianluigi Donnarumma, intervenuto ai microfoni di Sky dopo il ko con la Spagna

“Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto un buon primo tempo e potevamo andare sul 2-1, ma c’è il VAR che anche per un centimetro fischia fuorigioco. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e la Spagna ha giocato, non deve succedere. Questa partita serviva per crescere di più, ma anche dalla sconfitta cresceremo. Ora concentrati per andare con la testa giusta domenica per vincere, perché vincere aiuta a vincere”.