Acquisizione Sampdoria- Assemblea Azionisti approva il bilancio esercizio 2022

Matteo Manfredi, CEO (nella foto) & Founder di Gestio Capital, e Andrea Radrizzani, Chairman & Founder di Aser Group, esprimono la loro posizione riguardo alla situazione relativa all’operazione di acquisizione della U.C. Sampdoria, in correlazione all’odierna Assemblea ordinaria degli Azionisti che ha approvato il bilancio del club per l’esercizio 2022.

Matteo Manfredi si dichiara estremamente soddisfatto per il raggiungimento di un passaggio cruciale nell’iter che porterà all’acquisizione della società blucerchiata. “L’approvazione del bilancio e l’attivazione del Prestito Obbligazionario Convertibile rappresentano due obiettivi di estrema importanza, i quali hanno richiesto un profondo impegno in termini di energie e tempo. Questi risultati consentono di guardare al futuro con crescente ottimismo e di lavorare in modo più sereno per completare gli aspetti ancora in sospeso.

Prosegue Andrea Radrizzani: “La complessità tecnica e burocratica che ha caratterizzato questo percorso, penso sia sotto gli occhi di tutti. Nonostante le difficoltà, la fiducia non è mai venuta meno, ma spesso si è dovuti arrivare al limite a causa del poco tempo a disposizione. Salvare la Sampdoria è stato, è e continuerà ad essere un iter non semplice, ma il lavoro di squadra e le indiscutibili capacità delle persone coinvolte stanno permettendo al club di guardare al domani con ottimismo sempre più crescente. Lasciatemi poi, ancora una volta, ringraziare Matteo (Manfredi ndr) e l’avvocato Francesco De Gennaro per lo straordinario lavoro compiuto in queste settimane.”

Matteo Manfredi aggiunge: “La data del 20 Giugno rappresenta, come tutti sappiamo, un momento decisivo per la Sampdoria. Fino ad oggi, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a completare tutto ciò che ci era stato richiesto, anche grazie alla disponibilità della vecchia proprietà e della Sport Spettacolo Holding. Manca poco e siamo determinati ad iscrivere la squadra al prossimo campionato, avendo completato l’intero piano in essere in ogni suo aspetto e dettaglio.”

Andrea Radrizzani conclude: “Stiamo lavorando su più fronti: dal punto di vista burocratico e legale, c’è stato e ci sarà un lavoro immane da parte di Matteo Manfredi e del suo team. Allo stesso tempo, stiamo definendo tutti gli aspetti relativi al comparto tecnico seguendo le linee guida del nostro progetto. Ed a questo proposito, già nei prossimi giorni annunceremo gli staff tecnici e dell’area sportiva. Siamo pieni di entusiasmo e consapevoli che fin qui nulla sia stato semplice, ma è essenziale che tutte le parti coinvolte rispettino gli accordi presi. La Sampdoria deve rinascere, e lo farà secondo il nostro desiderio e le nostre volontà.”

Paolo Ferrario