Uefa Euro 2020: Turchia-Galles 0-2

Il Galles ingrazia Ramsey e Roberts e batte la Turchia 2-0 nella seconda giornata del gruppo A

La Nazionale allenata da dal ct Gunnes , fa un bel passo avanti verso gli ottavi. La Turchia con un piede e mezzo fuori da Euro 2020.

Bale-Ramsey: sono stati determinanti, lo juventino si mangia due gol (al 9′ e al 24′) su invenzioni dell’ex Real Madrid, ma non sbaglia al 42′ sempre imbeccato dal compagno. Al 61′ Bale calcia alto un rigore. Al 95′ la chiude Roberts.

IL TABELLINO

TURCHIA-GALLES 0-2

Turchia (4-1-4-1): Cakir ; Celik , Soyuncu , Ayhan , Meras (27′ st Muldur ); Yokuslu (1′ st Demiral ); Karaman (30′ st Dervisoglu), Tufan (1′ st Yazici ), Under (38′ st Kahveci ), Calhanoglu 5; Yilmaz 5. A disp.: Gunok, Bayindir, Tokoz, Antalyali, Kabak, Kokcu, Akturkoglu. All.: Gunes

Galles (4-3-3): Ward ; C. Roberts , Rodon 6 Mepham , B. Davies ; Ramsey (40′ st Wilson ), Allen (28′ st Ampadu ), Morrell ; Bale , Moore , James (49′ st N. Williams ). A disp.: Hennessey, A. Davies, Gunter, Lockyer, T. Roberts, Norrington-Davies, J. Williams, Brooks, Levitt. All.: Page

Arbitro: Dias (Portogallo)

Marcatori: 42′ Ramsey (G), 50′ st Roberts (G)

Ammoniti: Calhanoglu (T), Yilmaz (T), B. Davies (G), Mepham (G)



Note: Al 16′ st Bale (G) calcia alto un rigore