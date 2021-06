Uefa Euro 2020: Italia- Svizzera 3-0 con doppietta di Locatelli

965 minutidi imbattibilità, decimo risultato utile consecutivo e secondo 3-0 dopo quello al debutto contro la Turchia, così la Nazionale di Roberto Mancini ha battuto al secondo appuntamento la Svizzera 3-0.

Gioco fluido, belle geometrie, con Girginho , le ripartenze ele interdizioni di Barella con gli anticipi sui delladifesa azzurra sugli elvetici, le impostazionidi Insigne, tutto bello da vedere. L’Italia accede agli ottavi di Uefa Euro 2020. Bisognerà attendere la sfida tra Svizzera e Turchia er l’ultimo impegno degli azzurri contro ilGalles per piazzarci al primo posto nel girone.

Un super Locatelli autore di una doppietta personale , il centocampista del Sassuolo realizza il vantaggio al 26′: l’azione parte da un’apertura di Jorginho per Berardi , rasoterra per Locatelli , facile per Locatelli mettere la palla alle spalle di Sommer. Il raddoppio al 7′ del secondo tempo:tiro di sinistro angolato nulla da fare per l’estremo difensore elevetico.

Svizzera solo in un’occasione pericolosa con Zuber , Donnarumma pronto alla respinta con i piedi.

C’è spazio per esultare anche per Ciro Immobile, la’’attaccante laziale dopo due errori sottoporta , indovina da fuori area un destro non angolato ma che soprende Sommer. 3-0 finale, l’Italia fa festa.

IL TABELLINO

ITALIA-SVIZZERA 3-0

Italia (4-3-3): Donnarumma ; Di Lorenzo , Bonucci , Chiellini (24′ Acerbi ), Spinazzola ; Barella (41′ st Pessina ), Jorginho , Locatelli (41′ st Pessina); Berardi (24′ st Toloi ), Immobile , Insigne (24′ st Chiesa ). A disp.: Sirigu, Meret, Belotti, Emerson, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni. Ct.: Mancini .

Svizzera (3-4-1-2): Sommer ; Elvedi , Schar (12′ st Zuber ), Akanji ; Mbabu (12′ st Widmer ), Freuler (39′ st Sow ), Xhaka , Rodriguez ; Shaqiri (30′ st Vargas ); Embolo , Seferovic (1′ st Gavranovic ). A disp.: Mvogo, Kobel, Zakaria, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Comert. Ct.: Petkovic .

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 26′ Locatelli, 7′ st Locatelli, 44′ st Immobile

Ammoniti: Gavranovic, Embolo (S)