Uefa Euro 2020: Francia -Germania 0-1

Nel Gruppo F Euro 2020 La Francia ha battuto la Germania 1-0

A Monaco di Baviera gara tirata ed equilibrata. Nel primo tempo i Bleus sbloccano il match grazie a un autogol di Hummels (20′), poi nella ripresa Rabiot centra un palo e la Francia respinge la reazione tedesca difendendo il risultato e sfiorando il raddoppio con Mbappé e Benzema.

IL TABELLINO

FRANCIA-GERMANIA 1-0

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane , Kimpembe , Hernandez ; Rabiot (49′ st Dembélé ), Kanté , Pogba ; Griezmann , Benzema (43′ st Tolisso), Mbappé .

A disp.: Mandanda, Maignan, Lenglet, Lemar, Giroud, Zouma, Digne, Coman, Ben Yedder, Koundé. All.: Deschamps

Germania (3-4-3): Neuer ; Ginter (42′ st Emre Can ), Hummels , Rüdiger ; Kimmich , Gündogan , Kroos , Gosens (42′ st Volland ); Havertz (28′ st Sané ), Müller , Gnabry (28′ st Werner ).

A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Süle, Klostermann, Neuhaus, Koch, Günter.All.: Loew

Arbitro: Del Cerro C. (Esp)

Marcatori: 20′ aut. Hummels (G)