Uefa Euro 2020: Finlandia -Russia 01- decide ‘l’atalantino’ Miranchuk

La Russia dopo la pesante sconfitta contro il Belgio , eialza la testa e batte la Finlandia 1-0, grazie al gol di Miranchuk.



La Russia, trova un successo pesantissimo contro la Finlandia per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020. Con la vittoria per 1-0 contro la Finlandia , agganciano la testa del gruppo B degli Europei a quota 3 punti; in attesa del match tra Danimarca e Belgio di domani.

Il vantaggio dellla Russia firmato da Miranchuk in pieno recupero: movimento perfetto del centrocampista dell’Atalanta, che in area avversaria, dopo un uno-due con Dzyuba, piazza il pallone all’incrocio dei pali da fermo col sinistro a giro.

Nella ripresa la Finlandia ci prova con Golovin il suo tiro secco col destro a chiudere sul primo palo termina di poco a lato.

Al 55’ Pukki mette a sedere Barinov e spara, ma Safonov blocca sicuro in due tempi. Il

Risponde la Russia con Zhemaletdinov incrocia col mancino: sfera fuori di un soffio.

Occasionissima per il raddoppio con il portiere Hradecky che compie una prodezza sul tiro sul secondo palo di Kuzyaev.

Ultima occasione per i finalandesi al 90’ Arajuuri con un colpo di testa alto sopra la traversa.

IL TABELLINO

FINLANDIA-RUSSIA 0-1

Finlandia (3-4-1-2): Hradecky; Toivio (40’ st Jensen ), Arajuuri , O’Shaughnessy ; Raitala (30’ st Soiri ), Schuller (22’ st Kauko ), Kamara , Uronen ; Lod ; Pukki (30’ st Lappalainen ), Pohjanpalo . A disp.: Vaisanen, Joronen, Sparv, Alho, Jaakkola, Valakari, Ivanov, Forss. All.: Kanerva

Russia (4-3-3): Safonov ; Mário Fernandes (25’ Karavaev ), Diveev , Dzhikiya , Kuzyaev ; Zobnin 5,5, Barinov , Ozdoev (16’ st Zhemaletdinov); Miranchuk (40’ st Muchin ), Dzyuba (40’ st Sobolev ), Golovin . A disp.: Sunin, Semenov, Cerysev, Sabolotnyj, Dyupin, Fomin, Evgen’ev, Makarov. All.: Cherchesov

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatore: 47’ Miranchuk (R)

Ammoniti: Kamara (F), Barinov (R), Ozdoev (R), Schuller (F), Dzhikiya (R), O’Shaughnessy (F)