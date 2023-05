Milan , Pioli:”crediamo nella rimonta perchè siamo il Milan”

Archiviata la sconfitta nel match d’andata semifinale Champions League (2-0 contro l’Interi, il Milan si prrepara alla sfida di ritorno stasera ore 21.00 stadio Meazza-San Siro.

“Crediamo nella rimonta perché siamo il Milan-così Pioli in conferenza stampa , riportata da Sportmediaset. ” Nel match d’andata abbiamo dimostrato d saper giocare grandi partite, abbiamo giocatori in grado di trovare la giocata vincente . All’andata il primo tempo non siamo stati noi. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. I tifosi sempre vicini ci hanno dato la carica”. Su Leao. “Ieri stava meglio oggi sia lui che Krunic e Messias sono disponibili per la rifinitura. Stiamo parlando di un giocatore che può risolvere duelli. Io credo che la squadra possa giocare una grande partita”.