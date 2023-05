Giro d’Italia : Evenepoel si ritira per Covid. 10^ tappa , vittoria di Magnus Cort Nielsen

Il Giro d’Italia 2023 perde uno dei protagonisti per la vittoeia finale e maglia Rosa della corsa tricolore: Remco Evenepoel positivo al Covid. La maglia Rosa da leader della corsa passa a Geraint Thomas.

Nella prima tappa orfana dell’ormai ex maglia rosa Remco Evenepoel, nei 196 chilometri da Scandiano a Viareggio, è ancora decisiva una fuga, con il danese Magnus Cort Nielsen ad arrivare primo sul traguardo. Il corridore della EF vince la tappa dopo aver raggiunto Alessandro De Marchi (terzo) e Derek Gee (secondo), in fuga praticamente dalla mattina. Una tappa condizionata ancora dal maltempo, con il tratto del Passo delle Radici nel quale si sono toccati addirittura i 3 gradi. La maglia rosa rimane invece saldamente sulle spalle di Thomas, che arriva sul traguardo con il gruppo staccato di 51 secondi, nella volata per il quarto posta vinta da Pedersen, che la spunta su Ackermann, Oldani e Milan.

GIRO D’ITALIA 2023, ORDINE D’ARRIVO DECIMA TAPPA

1 DEN CORT Magnus EF Education-EasyPost 180 04:51:15

2 CAN GEE Derek Israel-Premier Tech 130 + 00

3 ITA DE MARCHI Alessandro Team Jayco-AlUla 95 + 02

4 DEN PEDERSEN Mads Trek-Segafredo 80 + 51

5 GER ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates 60 + 51

6 ITA OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck 45 + 51

7 ITA MILAN Jonathan Bahrain Victorious 40 + 51

8 GBR CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 35 + 51

9 ITA MAESTRI Mirco EOLO-Kometa Cycling Team 30 + 51

10 ITA FIORELLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 25 + 51

11 ITA ROTA Lorenzo Intermarché-Circus-Wanty 20 + 51

12 GER MAYRHOFER Marius Team DSM 15 + 51

13 ITA BALLERINI Davide Soudal Quick-Step 10 + 51

14 GER KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe 5 + 51

15 ITA MAGLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 2 + 51

16 BEL HUYS Laurens Intermarché-Circus-Wanty + 51

17 GER MÄRKL Niklas Team DSM + 51

18 ITA GAVAZZI Francesco EOLO-Kometa Cycling Team + 51

19 ITA BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost + 51

20 ITA VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team + 51

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2023 (decima tappa)

1 1 GBR THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 39:26:33

2 1 SLO ROGLIC Primoz Jumbo-Visma + 02

3 1 GBR GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers + 05

4 1 POR ALMEIDA Joao UAE Team Emirates + 22

5 1 NOR LEKNESSUND Andreas Team DSM + 35

6 2 ITA CARUSO Damiano Bahrain Victorious + 01:28

7 2 GER KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe + 01:52

8 2 FRA SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers + 02:15

9 3 IRL DUNBAR Edward Team Jayco-AlUla + 02:32

10 3 NED ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers + 02:32

11 3 BEL DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers + 02:36

12 3 FRA PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team + 02:48

13 3 AUS HAIG Jack Bahrain Victorious + 02:58

14 3 GBR CARTHY Hugh EF Education-EasyPost + 03:22

15 4 COL BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious + 04:40

16 4 FRA PINOT Thibaut Groupama-FDJ + 04:48

17 8 ITA VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team + 08:05

18 8 AUT KONRAD Patrick BORA-hansgrohe + 08:43

19 10 BEL VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step + 12:07

20 9 AUS VINE Jay UAE Team Emirates + 12:52

LA CLASSIFICA MAGLIE

Maglia Rosa – Geraint Thomas

MAGLIA CICLAMINO (classifica a punti)

Jonathan Milan – 127 punti

Mads Pedersen – 109 punti

Kaden Groves – 100 punti

Derek Gee – 64 punti

Michael Matthews – 60 punti

MAGLIA AZZURRA (classifica miglior scalatore)

Davide Bais – 104 punti

Thibaut Pinot – 50 punti

Karel Vacek – 36 punti

Amanuel Ghebreigzabhier – 26 punti

Ben Healy – 24 punti

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

Joao Almeida – 39:26:55

Andreas Leknessund – +13”

Tymer Arensman +2’10”

Santiago Sanchez +4’18”

Ilan Van Wilder +11’45”

Domani 17 maggio ci sarà una bella occasione per gli attaccanti nella Camaiore-Tortona di 219 chilometri, la frazione più lunga in assoluto di questa Corsa Rosa.