”EURODERBY” FA FARE LE VALIGIE A INTERISTI E MILANISTI – e DREAMS

I dati eDreams in vista della finale della UEFA Champions League dimostrano come la qualificazione delle due milanesi coinvolga gli italiani

Milano, 15 maggio 2023 – La finale di Champions League si avvicina e i tifosi decidono di partire per seguire dal vivo le ultime partite decisive.

Ma quali sono le nazionalità che si spostano per assistere ai match e le squadre più seguite dai viaggiatori?

Inter e Milan fanno salire le ricerche per seguire la finale in Turchia

Secondo i dati eDreams, infatti, già dal mese scorso è stato evidente un notevole aumento delle ricerche per raggiungere Istanbul il 10 giugno, principalmente da parte dei tifosi italiani che partono da Milano con un +93%, seguiti a poca distanza dai “supporter” in UK che hanno effettuato le ricerche da Manchester (+80%), e infine dai viaggiatori spagnoli al seguito del Real Madrid, città dalla quale si è registrato un +59% delle ricerche di voli per Istanbul.

Italiani in partenza già per le semifinali, le big europee coinvolgono per il gran finale

Analizzando le tappe precedenti alla finale del 10 giugno, sono ancora gli italiani a guadagnarsi la pole position, volando anche da altre città per seguire dal vivo le partite: le tre principali città di partenza per visitare Milano il 16 maggio, quando si terrà l’atteso ritorno della semifinale della Uefa Champions League sono Catania, Napoli e Lamezia Terme.

Città di partenza per visitare Milano il 16 maggio Catania Napoli Lamezia Terme

Confrontando gli spostamenti in Italia su Milano in corrispondenza delle gare, ad esempio, con gli arrivi per lo scorso 9 maggio a Madrid, data della sfida al Santiago Bernabeu, infatti, si notano soprattutto arrivi in città da Francia e Svizzera, con i viaggiatori provenienti da Malaga, prima città spagnola di origine, al quarto posto.

Città di partenza per visitare Madrid il 9 maggio Parigi Marsiglia Zurigo Malaga Lione

Metodologia

Ricerche e prenotazioni effettuate sui siti di eDreams ODIGEO dal 20 aprile 2023 fino al 9 maggio 2023, confrontate con le ricerche e le prenotazioni effettuate tra il 1° aprile e il 19 aprile e per viaggiare il 10 giugno.

