Champion League – Inter – Milan, le probabili fomazioni

Inter – Milan , la sfida di ritorno semifinale Chaampions League, ore 21.00 Stadio Meazza di San Siro

Rossoneri con due gol da recuperare e tanti problemi di formazione considerando le assenze d Bennacer , ma c’è ottimismo sulla presenza dal primo minuto d Leao.

Quì Inter: Inzaghi non ha nessun dubbio su Romelu Lukaku , il belga dovebbe partire dalla panchina. Coppia in attacco composta da Lautaro Martinez e Dzeko.

Tra i pali André Onana, difesa composta da Matteo Darmian e Alessandro Bastoni ai lati di Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle fasce con Hakan Calhanoglu regista (il turo è in ballottaggio con Brozovic), e Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan mezzali.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Simone Inzaghi.

Quì Milan: Pioli ha pedica sostanza e orgoglio, d’altronde con le tante assenze – importante quella di Bennacer , il tecnico rososnero potrà contare probabilmente sul ritorno di Rafael Leao

Per il resto la formazione è praticamente fatta: Mike Maignan tra i pali, Davide Calabria e Theo Hernandez come terzini, Malick Thiaw prende il posto di Simon Kjaer di fianco a Fikayo Tomori. A centrocampo dovrebbe recuperare Rade Krunic, così come in avanti dovrebbe farcela anche Junior Messias: è aperto il ballottaggio con Alexis Saelemaekers. Inamovibile Sandro Tonali. Completano poi la trequarti Brahim Diaz e Rafael Leao, alle spalle di Olivier Giroud unica punta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.

Questa la designazione completa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan:

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Assistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Assistente 2: Benjamin Pages (Francia)

IV Uomo: Stéphanie Frappart (Francia)

Var: Jérôme Brisard (Francia)

AVar: Benoît Millot (Francia)