Serie A: Sampdoria – Fiorentina 3-0

Pesante sconfitta della Fiorentina contro la Smpdoria. A Marassi finisce 3-0 aper i bluerchiati di Giampaolo , ma complica la qualificzion in Europa per la Viola.

La Samp Doria, sblocca la gara al 16′ con un colpo di petto di Ferrari. Il raddoppio alla mezzora con uno scavetto dell’eterno Quagliarella, forse all’ultima gara davanti ai suoi tifosi. Al 71′ il tris di Thorsby. Di Nico Gonzalez su rigore all’89’ il gol della bandiera.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-FIORENTINA 4-1

Sampdoria (4-1-4-1): Audero (41′ st Ravaglia ), Bereszynski , Ferrari , Colley , Augello ; Vieira (41′ st Trimboli ); Candreva (37′ st Damsgaard ), Rincon , Thorsby , Sabiri ; Quagliarella (20′ st Caputo ). A disp.: Falcone, Ekdal, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Murru, Somma. All.: Giampaolo

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Venuti (29′ st Terzic ), Milenkovic , Igor , Biraghi ; Bonaventura , Torreira (29′ st Saponara ), Duncan (1′ st Maleh ); Ikoné (21′ st Callejon ), Cabral (21′ st Piatek ), Gonzalez . A disp.: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Odriozola, Nastasic, Munteanu, Kokorin. All.: Italiano

Arbitro: Mariani

Marcatori: 16′ Ferrari (S), 30′ Quagliarella (S), 26′ st Thorsby (S), 39′ st Sabiri (S), 44′ st rig. Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Torreira (F), Gonzalez (F), Vieira (S)

Espulsi: Al 49′ st Colley (S) per proteste