Serie A – l’Inter passa a Cagliari 3-1. Discorso scudetto si deciderà all’ultima giornata

Alla Domus Sardegna , l’Inter non molla e si riporta a-2 dal Milan

Il discorso scudetto è rimandato all’ultima giornaya: i nerazzurri devono battere la Sampdoria . il Milan ha due risultati su tre (pareggio o battere il Sassuolo al Mapei Stadium.

Il match è sbloccato al 25′ da un colpo di testa di Darmian, dopo che all’11’ era stato annullato un gol a Skriniar che aveva colpito il palo ed era finito in porta con la palla ma toccandola involontariamente con un braccio. A inizio ripresa il raddoppio di Lautaro Martinez (51′) con un bel diagonale (per lui anche un palo), al 54′ Lykogiannis rimette in gara i suoi, ma il Toro chiude la contesa all’84’ con un tocco sotto. Nel recupero palo di Dumfries. I sardi sono con un piede e mezzo in Serie B

IL TABELLINO

CAGLIARI-INTER 1-3

Cagliari (4-3-1-2): Cragno ; Bellanova , Ceppitelli , Altare (34′ st Carboni ), Lykogiannis ; Marin (34′ st Baselli ), Grassi , Dalbert (41′ st Pereiro sv); Rog (11′ st Nandez ); Joao Pedro , Pavoletti (11′ st Keita ). A disp.: Aresti, Deiola, Strootman, Luvumbo, Zappa, Walukiewicz, Lovato. All.: Agostini

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij , Bastoni (25′ st D’Ambrosio ); Darmian (13′ st Dumfries ), Barella (13′ st Gagliardini ), Brozovic , Calhanoglu , Perisic ; Dzeko (25′ st Correa ), Lautaro Martinez (40′ st Sanchez ). A disp.: Cordaz, Radu, Ranocchia, Gosens, Vidal, Dimarco, Caicedo. All.: Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 25′ Darmian (I), 6′ st e 39’st Lautaro Martinez (I), 9′ st Lykogiannis (C)

Ammoniti: Darmian (I), Calhanoglu (I)