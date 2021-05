Serie A: Udinese-Sampdoria0-1. Decide Quagliarella su calcio di rigore

Nella 37^ giornata ,penultima campionato Serie A, la Samp batte alla Dacia Arena l’Udinse 1-0

.

La rete di Fabio Quagliarella su calcio di rigore all’88’ (fallo di mano di Bonifazi). Fino aquel momento è andato in scienza un match senza ambizioni solo un’occasione per parte , una con Pereyra e l’altra per i blucerchiati con Gabbiadini. Con questa vittoria , la Samp chiude matematicamente la stagione al nono posto.

IL TABELLINO

UDINESE-SAMPDORIA 0-1

Udinese (3-5-1-1): Musso ; Becao (44’ st Ouwejan ), Bonifazi , Zeegelaar (14’ st Samir ); Molina , De Paul , Walace , Makengo (14’ st Forestieri ), Stryger Larsen ; Pereyra ; Okaka (29’ st Llorente ). A disp.: Scuffet, Gasparini. Battistella, Micin, Palumbo, Basha. All.: Gotti

Sampdoria (4-4-2): Audero ; Bereszynski , Yoshida , Colley , Augello ; Candreva (43’ st Damsgaard ), Ekdal , Thorsby , Leris (21’ st Jankto ); Gabbiadini (29’ st Quagliarella ), Keita (30’ st Verre ). A disp.: Letica, Ravaglia, Rocha, Torregrossa, Askildsen, Regini, La Gumina, Ferrari. All.: Ranieri

Arbitro: Sacchi

Marcatore: 43’ st rig. Quagliarella (S)

Ammoniti: Thorsby (S), Okaka (U), Walace (U), Bonifazi (U)