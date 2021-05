Serie A: Parma -Sassuolo 1-3

Il derby dell’Emilia tra Parma e Sassuolo si sblocca dopo 25′ con un rigore trasformato da Locatelli dopo un fallo di Busi su Raspadori.

Al 32′ Bruno Alves pareggia con una prodezza su cui Consigli non può nulla. Ma nella ripresa prima Defrel e poi Boga chiudono i conti a favore della squadra di De Zerbi, che può continuare a sperare in un posto in Europa

Parma-Sassuolo 1-3

Il Tabellino



PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx (70′ Zagaritis), Bruno Alves, Valenti; Laurini (78′ Bani), Hernani, Kurtic, Sohm (55′ Brugman), Busi; Brunetta (70′ Gervinho), Cornelius (78′ Pellé). All. D’Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (57′ Toljan), Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez (64′ Traoré); Berardi, Defrel (64′ Caputo), Boga (79′ Obiang); Raspadori (57′ Djuricic). All. De Zerbi

Reti: 25′ rig. Locatelli (S), 32′ Bruno Alves (P), 62′ Defrel (S), 69′ Boga (S)





Ammoniti: Kurtic (P)