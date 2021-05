Serie A: Benevento-Crotone 1-1. Simy risponde a Lapadula

Nella 37a giornata di Serie A, il Benevento non va oltre l’1-1 con il Crotone e butta via una grande occasione per la permanenza in Serie A.

Le Streghe raggiunte al 93’ dal gol di Simy e in inferiorità numerica espulso nel primo tempo Golemic (24’) fallo su La Padula.

Lapadula sblocca il match al13′, ma i sanniti sprecano tanto per raddoppiare poi la beffa al 93′ con il gol di Simy, centro numero 20 in campionato per l’attaccante africano.

C’è ancora tempo per un’azione, ma Festa è attento e para in due tempi il destro al volo di Glik.

IL TABELLINO

BENEVENTO-CROTONE 1-1

Benevento (4-3-2-1): Montipò ; Depaoli (36′ Tuia ), Glik , Barba , Letizia ; Hetemaj , Schiattarella , Ionita 6 (20′ Improta ); Insigne (39′ st Gaich ), Caprari (1′ st Dabo ); Lapadula . A disp.: Manfredini, Lucatelli, Tello, Viola, Di Serio, Sanogo, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi

Crotone (3-5-2): Festa ; Magallan , Marrone (1′ st P. Pereira ), Golemic ; Djidji , Zanellato (17′ st Rojas ), Cigarini (22′ st Petriccione), Benali (21′ st Vulic ), Molina ; Ounas (38′ st Dragus ), Simy 6,5. A disp.: Cordaz, Crespi, Luperto, D’Aprile, Rispoli, Riviere. All.: Cosmi

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 13′ Lapadula (B), 48′ st Simy (C)

Ammoniti: Marrone (C), Magallan (C), Glik (B)

Espulsi: Al 24′ Golemic (C) per un fallo su Lapadula (B), interrompendo una chiara occasione da gol