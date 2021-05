Ligue1: Lilla fermato dal St Etienne

La capolista Lilla non va oltre lo 0-0 in casa contro il St Etienne e vede avvicinarsi a -1 il Paris Sg che ha regolato 4-0 il Reims. Vittorie per Monaco e Lione distanziate da un solo punto per l’ultimo posto Champions.

Vince il Marsiglia mentre perde il Lens a Bordeaux e mantiene un solo punto di vantaggio sul Rennes a difesa dell’ultimo posto per l’Europa. Bagarre anche in coda con le vittorie di Bordeaux, Straburgo, Lorient e Nantes: sono sei le squadre in tre punti che rischiano di andare allo spareggio per restare in prima categoria.

Il quadro della 37/ma giornata

Bordeaux-Lens 3-0

Digione-Nantes 0-4

Lilla-St. Etienne 0-0

Lorient-Metz 2-1

Marsiglia-Angers 3-2

Monaco-Rennes 2-1

Montpellier-Brest 0-0

Nimes-Lione 2-5

Nizza-Strasburgo 0-2

Paris SG-Reims 4-0