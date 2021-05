Un grande Lorenzo Sonego deve arrendersi al Novak Djokovic 6-3, 6.7, 6-2, dopo quasi tre ore nella semifinale Internazionali d’Italia.

Il serbo affronterà oggi ore 17:00 in finale Rafa Nadal,giunto al 57° appuntamento. I due si sono già affrontati sul Centrale cinque volte in finale, con lo spagnolo in vantaggio 3-2, mentre negli ‘head to head’ complessivi è avanti Nole 29-27.