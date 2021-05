Il derby capitolino ai giallorossi. Roma-Lazio 2-0

La Roma si aggiudica il derby della capitale. I giallorossi nel postico della 37^ giornata hanno battuto la Lazio 2-0.

I biancocelseti di Inzaghi salutano definitivamente i sogni di accesso alla Champions League, mentre i giallorossi ipotecano un posto nella Conference League.

Un primo tempo poco spettacolare viene sbloccato al 42′ da Mkhitaryan. I giallorossi crescono nella ripresa e chiudono la sfida con un tiro di Pedro dalla distanza (78′). Ottima la prestazione offerta da Dzeko , vero leader della formazione giallorosa.

IL TABELLINO

ROMA-LAZIO 2-0

Roma (4-3-3): Fuzato ; Karsdorp , Mancini , Ibanez (38′ Kumbulla ), Bruno Peres (1′ st Santon ); Cristante , Darboe , Pellegrini (27′ st Villar6); Mkhitaryan , Dzeko (45′ st Mayoral), El Shaarawy (27′ st Pedro ). A disp.: Mirante, Farelli, Jesus, Reynolds, Pastore, Zalewski. All.: Fonseca

Lazio (3-5-2): Reina ; Marusic (28′ st Fares ), Acerbi , Radu (28′ st Caicedo ); Lazzari , Milinkovic Savic (39′ st Akpa Akpro ), Leiva , Luis Alberto , Lulic (14′ st Luiz Felipe ); Muriqi (14′ st Pereira ), Immobile . A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Parolo, Cataldi, Escalante, Correa. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 42′ Mkhitaryan (R), 33′ st Pedro (R)

Ammoniti: Bruno Peres (R), Acerbi (L), Santon (R), Akpa Akpro (L)

Espulsi: Al 42′ st Acerbi (L) per doppia ammonizione