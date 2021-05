Giro d’Italia: a Campo Felice vittoria di Bernal. Il colombiano è la nuova maglia Rosa

Il colombiano Egan Bernal ha vinto per distacco la nona tappa del Giro d’Italia, Castel di Sangro-Campo Felice, di 158 km ed è la nuova maglia Rosa del Giro. Al secondo posto, a 7″, Giulio Ciccone, terzo il russo Aleksandr Vlasov e quarto, a 10″, il belga Remco Evenepoel.

Bernal ha conquistato anche la maglia rosa di leader della classifica generale.

Bruttissima caduta per Matej Mohoric .Il ciclista sloveno della Bahrain Victorious, campione del mondo under 23 nel 2013 a Firenze, aveva tentato la fuga con altri corridori. Ma, in un tratto in discesa, ha perso improvvisamente il controllo della sua bicicletta ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo la testa sull’asfalto. Lo sloveno è stato soccorso e portato via su una barella e poi in ambulanza, è cosciente.



Ordine d’arrivo

1. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) 4.08.23

2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) +7″

3. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) +7″

4. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) +10″

5. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) +10″

6. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) +12″

7. Romain Barder (Team DSM) +12″

8. Marc Soler (Movistar) +12″

9. Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers) +12″

10. Joao Almeida (Deceuninck- Quick Step) +12″

Classifica generale

1. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) 35.19.22

2. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) +15″

3. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) +21″

4. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) +36″

5. Attila Valter (Groupama-FDJ) +43″

6. Hugh John Carthy (Ef Education-Nippo) +44″

7. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) +45″

8. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) +51″

9. Simon Yates (Bike-Exchange) +55″

10. Davide Formolo (UAE) +1’01”

16. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) +2’12”

Domani 17 Maggio , 10^ tappa: L’aquila-Foligno 139 Km.