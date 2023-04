Torino – Salernitana 1-1

Termina 1-1 Torino -Salernitana trentesima giornata Serie A

In avvio meglio i campani che spingono bene e vanno a segno al 9′ con un tiro da fuori area di Vilhena su iniziativa di Nicolussi-Caviglia .Nella rirpesa più Toro che salernutana anche per l’ingresso in campo di Vlasic. Al 57′, con l’imbucata di Miranchuk e la nona rete stagionale di Sanabria. Arriva così un punto prezioso che fa classifica per entrambe le squadre.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic ; Djidji, Buongiorno , Rodriguez ; Singo (10′ st Lazaro ), Ilic , Ricci (38′ Vlasic ), Vojvoda ; Miranchuk (37′ st Karamoh), Radonjic (37′ st Seck ); Sanabria . All. Juric. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Adopo, Gineitis, Linetty, N’Guessan.

SALERNITANA (3-4-2-1) – Ochoa ; Daniliuc (13′ st Troost-Ekong ), Gyömbér (31′ st Lovato ), Pirola ; Kastanos , Vilhena , Nicolussi Caviglia (13′ st Bohinen), Bradaric ; Candreva , Dia (35′ st Botheim); Piątek 6 (13′ st Bonazzoli 5.5). All. Paulo Sousa. A disposizione: Sepe, Sorrentino, Bronn, Sambia, Valencia, Mazzocchi, Iervolino.

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 9′ Vilhena (S), 12′ st Sanabria (T)

Ammonito: Gyömbér (S).