Monza corsaro a San Siro. Caldirola castiga l’Inter

Passo dell’Inter sconfitta in casa dal Monza 0-1.

Al Meazza, per i nerazzurri arriva la quarta sconfitta in cinque gara nerazzurri. La squadra allenata da palladino passa in vantaggio al 78′ con Caldirola sugli sviluppi di calcio d’angolo. Anche il portiere Di Gregorio mette la propria firma sul successo dei brianzoli con le sue parate su Lukaku e Correa.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 0-1

Inter (3-5-2): Onana ; Darmian , De Vrij (5′ st Acerbi), Bastoni 5; Dumfries , Barella, Asllani (26′ st Brozovic ), Mkhitaryan (26′ st Calhanoglu ), Gosens ; Lukaku , Correa (26′ st Martinez ). A disp.: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Dimarco, D’Ambrosio, Zanotti, Gagliardini, Carboni, Dzeko. All.: Inzaghi .

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio ; Izzo (39′ st Marlon), Marì , Caldirola ; Ciurria , Pessina, Rovella (14′ st Machin ), Carlos Augusto; Colpani (14′ st Birindelli ), Sensi(29′ Caprari ); Mota (39′ st Valoti). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Barberis, Carboni, D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer, Petagna. All.: Palladino

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 33′ st Caldirola

Ammoniti: Mkhitaryan, Brozovic (I); Izzo, Caprari (M)