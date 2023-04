Manchester United 2022-23: top e flop

Una storia altalenante e ricca di colpi di scena quella dei Red Devils che, nell’ultimo periodo, stanno davvero regalando una serie di emozioni contrastanti ai propri tifosi e alla dirigenza.

Prendiamo come riferimento la stagione 2022-23 che, già di per sé, non inizia sotto una buona stella quando la sonora sconfitta con il Brighton per 4-0 segna il fallimento per la qualificazione in Champions League. Certo, al tempo c’era ancora la speranza e il sogno Ronaldo: l’attaccante portoghese sembrava poter rappresentare un punto di svolta per la società, ma quando nell’ottobre 2022 è stato evidente che si era arrivati ai ferri corti anche quella speranza è sfumata.

Una stagione di fallimenti per il Manchester United? Certo il percorso in Premier League non è brillante, ma ci sono evidenti segnali positivi da non sottovalutare.

Attualmente la squadra di Erik ten Hag occupa la quarta posizione nel massimo campionato inglese, una casella che può ancora valere per la qualificazione nella prossima UEFA Champions League: occhio però al Tottenham agguerrito e a soli tre punti di distanza. Altro aspetto tutt’altro che marginale è la performance dei Red Devils in Europa: dando un’occhiata alle quote vincente Europa League è evidente che i giocatori guidati da ten Hag sono i grandi favoriti e con un bel distacco rispetto alle due italiane, Roma e Juventus, in corsa.

Ecco allora evidente che, nonostante gli scombussolamenti e le novità, per il Manchester United non è tutto un flop, anzi, la società sembra sempre più convinta che investendo ulteriormente (sebbene quello inglese sia uno dei club che ha speso di più per gli ingaggi dell’ultima stagione) e sfruttando sapientemente i prossimi giochi di mercato nella stagione estiva, si possa arrivare a costruire una squadra ancor più competitiva per il prossimo futuro.

Secondo alcune voci sembra che i Red Devils si stiano concentrando nello specifico su un attaccante di caratura europea per cui investire anche ingenti somme di denaro. Nel mirino del club proprietà della Famiglia Glazer sembrerebbero al momento esserci:

· Randal Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht, per cui sarebbe pronta un’offerta generosa;

· Harry Kane, da sempre lusingato dal club di Manchester e già da tempo nella sua orbita, ma non così semplice da strappare al Tottenham;

· Victor Osimhen, seguito da mesi con grande attenzione da ten Hag e dal calcio di tutta Europa: per il giocatore nigeriano sarebbe pronta un’offerta da capogiro che probabilmente Aurelio De Laurentis faticherebbe a rifiutare;

· Goncalo Ramos, punta portoghese di proprietà del Benfica.

Al momento non ci resta che aspettare l’inizio del calciomercato estivo per conoscere meglio i movimenti che ci saranno, quel che è chiaro è che per costruire una strada in grado di vincere la Premier e competere anche a livello europeo il Manchester United ha messo da parte un bel po’ di fondi e non farà economia davanti i giusti affari.

Sul piatto della bilancia, poi, la vendita del club stesso dagli attuali proprietari, la famiglia Glazer, mai realmente amata dai tifosi, ai diversi contendenti che si vocifera sarebbero interessati: dallo sceicco Jassim bin Hamad Al-Thani, presidente della Qatar Islamic Bank e figlio dell’ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al-Thani, che avrebbe offerto 6 miliardi di dollari per rilevare il club, all’industriale della compagnia chimica Ineos Jim Ratcliffe, considerato l’uomo più ricco della Gran Bretagna nonché grande tifoso dei Red Devils.

Se il periodo appena trascorso e attuale è stato ricco di grandi e altalenanti emozioni sembra proprio che il futuro sarà altrettanto vietato ai deboli di cuore!