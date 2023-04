Nella trentesima giornata di Serie A, finisce 1-1 il match tra Lecce e Sampdoria.

Al Via del Mare,la squadra di Baroni gioca bene dominando tutto il porimo tempo passando in vantaggio al 31′ con il sinistro di Ceesay , l’assist è di Strefezza Nella rirpesa l’orgoglio blucerchiato premia i ragazzi di Stankovic con il pareggio al 75′ di Jesè con un tocco sotto, lasciando tanto amaro in bocca ai salentini. La formazione di Baroni sale a 28 punti, a +5 sul terzultimo posto del Verona, mentre Stankovic resta ultimo a quota 16.

IL TABELLINO

LECCE-SAMPDORIA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey (45′ st Romagnoli), Baschirotto , Umtiti , Gallo ; Blin (36′ st Gonzalez ), Hjulmand , Oudin (28′ st Maleh ); Strefezza (45′ st Banda), Ceesay (36′ st Colombo ), Di Francesco . A disp.: Bleve, Brancolini, Tuia, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Pezzella, Askildsen, Helgason, Voelkerling. All.: Baroni

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia ; Zanoli (1′ st Cuisance ), Nuytinck (1′ st Murillo ), Amione ; Leris 5, Winks , Rincon , Augello ; Djuricic (1′ st Sabiri), Lammers (1′ st Jesé ); Gabbiadini (31′ st Quagliarella ). A disp.: Turk; Zorzi, Gunter, Oikonomou, Murru, Ilkhan, Paoletti. All.: Stankovic

Arbitro: Mariani

Marcatori: 31′ Ceesay (L), 30′ st Jesé (S)

Ammoniti: Leris (S), Sabiri (S), Di Francesco (L), Rincon (S), Augello (S)