Europa League: Roma-Ajax 1-1. Giallorossi in semifinale. Dzeko risponde a Brobbey

Sopo la vittoria dell’andata ottenuta ad Amsterdam (1-2), La Roma accede alle semifinali di Europa League .

Allo stadio Olimpico finisce l’1-1 contro l’Ajax e vola in semifinale dove troverà il Manchester Unidet .

Nel primo tempo sono gli olandesi a fare il match, ma i giallorossi resistono. Nella ripresa Brobbey (49′) sblocca la gara, poi Tadic raddoppia e spaventa la Roma, ma l’arbitro annulla la rete con l’aiuto del Var e Dzeko pareggia (72′) su iniziativa di Calafiori che parte dalla metà campo entra in aera e serve il croato per il facile colpo in rete.

Il Manchester United batte il Granada (2-0), stesso risultato dell’andata. I Red Devils accedono alla semifinale di Europa League. Prossimo avversario la Roma. Le reti: Cavani (6’) e autogol di Vallejo (90’).

Le altre due squadre a contendersi un posto in finale saranno Villarreal e Arsenal: il Sottomarino Giallo stende 2-1 in casa la Dinamo Zagabria, le reti Paco Alcacer (36’) , Gerard Moreno (43′). L’Arsenal dopo l’1-1 all’Emirates, travolgono 4-0 lo Slavia Praga. Le reti Pèpè (18’) , Saka (24’) , doppietta di Lacazette (19’) su calcio di rigore e al (77).