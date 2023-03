Sofia Goggia e RTL 102.5:” ho cercato di dare il massimo, sono arrivata seconda seppur con condizioni di pista strane”

“Sento di dire grazie a tutte le persone che mi hanno voluto bene ed hanno contribuito alla riuscita di questa stagione e alla conquista di questo quarto globo”, dice in radiovisione.

Fresca di podio, la campionessa di sci Sofia Goggia si è collegata durante “The Flight” insieme a Matteo Campese per commentare il secondo posto ottenuto nella discesa femminile a Soldeu, ad Andorra.

Una straordinaria Sofia Goggia si è classificata seconda nella discesa femminile a Soldeu, nell’ambito della Coppa del Mondo femminile di sci 2022/2023, raggiungendo così il suo 48esimo podio in carriera. Davanti a lei, a conquistare la prima posizione è Ilka Štuhec, atleta slovena di 32 anni. Ottimo risultato anche per Federica Brignone, che si è classifica quarta.

In collegamento con The Flight su RTL 102.5, Sofia Goggia commenta la conquista del podio: «È stata una stagione soddisfacente in discesa libera: su nove gare disputate in Coppa del mondo ne ho vinte cinque, una non l'ho conclusa e il mio peggior risultato è stato fare tre volte il secondo posto. Oggi ho cercato di dare il massimo, sono arrivata seconda seppur con condizioni di pista strane. Non è stato semplicissimo ma sono molto soddisfatta». «Non penso a chi dedicare i podi ma sento di dire grazie a tutte le persone che mi hanno voluto bene ed hanno contribuito alla riuscita di questa stagione e alla conquista di questo quarto globo. Ringrazio la mia famiglia, le Fiamme Gialle, la Federazione, i miei amici», dice la campionessa azzurra a RTL 102.5. Sulla gara disputata a poche ora dall'infortunio alla mano Sofia Goggia commenta la sua impresa: «Non penso a chi dedicare i podi ma sento di dire grazie a tutte le persone che mi hanno voluto bene ed hanno contribuito alla riuscita di questa stagione e di questo quarto globo. Ringrazio la mia famiglia, le Fiamme Gialle, la Federazione, i miei amici». Infine, Sofia Goggia svela il prossimo obiettivo: «Ora focus sul SuperG di domani. Quest'anno nel SuperG ho raccolto poco, forse complice l'infortunio alla mano. È una bella occasione per far bene e non voglio asciarmela sfuggire di mano», conclude