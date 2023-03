Luciano Spalletti si gode la qualificazione storica ai quarti di Champions Leagueù:

“questo è un grande traguardo, perché non c’eravamo mai riusciti prima, è un grande risultato, ce lo godiamo insieme ai nostri tifosi. E’ fondamentale mantenere l’atteggiamento avuto stasera. All’inizio non siamo stati qualitativi come sempre, ma non abbiamo concesso quasi niente, poi siamo stati luci di con la tetsta “.