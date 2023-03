Napoli, città offesa . Ultras Eintracht scatenano la guerriglia urbana. Chi pagherà i danni arrecati?

Forte tensione a Napoli durante la giornata di ieri con i tifosi dell’Eintracht arrivati a Napoli (circa 600) nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai tedeschi residenti a Francoforte, dalla Germania i tifosi sono arrivati comunque in centinaia a Napoli spalleggiati da infiltrati da ultras dell’Atalanta che hanno messo a ferro e fuoco la città.Non autorizzati a partecipare all’incontro tra il Napoli e l’Eintracht

In mattinata un gruppo di ultras ha tentato di avvicinarsi all’hotel Continental dove erano alloggiati i tifosi dell’Eintracht Francoforte proprio mentre stavano per iniziare le operazioni di trasferimento dei supporter tedeschi sui bus per portarli via dalla città. Un gruppo di tifosi napoletani, ha fatto esplodere bombe carta e lanciato pietre nella zona tra via Partenope e via Chiatamone.Le forze dell’ordine hanno usato lacrimogeni e idranti e respinto l’assalto.

Gi atti di violenza per la città si sono sviluppati nella notte tra martedì e mercoledì da piazza Bellini, dove un gruppo di tifosi ha lanciato bottiglie di vetro contro un bar che era chiuso. Durante la notte, lungo il tragitto tra la stazione e il lungomare, dove si trova uno degli alberghi che li ha ospitati, uno dei bus dei tifosi tedeschi è stato fatto oggetto del lancio di petardi. Per contrastare le violenze sono stati impiegati circa mille uomini delle Forze dell’Ordine.

Una tregua nel primo pomeriggio, poi gli scontri sono continuati in piazza del Gesù dove la guerriglia è continuata . Circa 200 tifosi napoletani, quasi tutti con il volto coperto e con i caschi, sono scesi da via San Sebastiano e da alcuni vicoli adiacenti raccogliendo lungo il percorso pietre e bottiglie. Davanti alla chiesa del Gesù nuovo, la cui facciata è fresca di restauro, e della basilica di Santa Chiara, è divampata la violenza. La polizia ha formato un cordone tra i due gruppi ma è iniziato un lancio di petardi e pietre e gli ultrà hanno usato cassonetti e sedie dei bar per affrontarsi. Una violenza consumata tra i cittadini e turisti in lacrime che cercavano riparo. Minuti di terrore puro. La polizia ha respinto l’assalto, lanciando lacrimogeni e tenendo bloccati i tedeschi. Ma subito è ritornata la tensione: viene data alle fiamme una volante della polizia e altre vetture delle forze dell’ordine sono state danneggiate. La polizia, dopo aver finalmente allontanato i napoletani, ha costretto i tedeschi a salire su cinque bus , tutti allontanati e trasportati all’interno dell’Hotel Continental.

Una giornata da dimenticare , una giornata che non appartiene allo Sport,. Danni ingenti quelli subiti dalle attività commerciali dalla furia egli ultras tedewschi che non dovevano assolutamente arrivare a Napoli, A questo punto: Chi pagherà i danni?