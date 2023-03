Nel corso degli scontri avvenuti prima del match Champions League tra Napoli e Eintracht sono otto tifosi arrestati

I reati conbtestai ad alcuni di questo sono Gli arresti potrrebbero aumentare nelle prossime ore. A tutti sono stati notificati i reati a seguito dei tafferugli verificatisi ieri sera sul lungomare della città, nei pressi dell’hotel dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Altri, in differita, sono stati notificati invece per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù.