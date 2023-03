Domenica a Cittiglio il Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano, che inaugura la Coppa delle Nazioni donne Junior

Al via 28 squadre di cui ben 15 in arrivo dall’estero.In Italia il trofeo Binda in diretta esclusiva RAI.All’estero su Eurosport le immagini andranno in onda in decine di Paesi al mondo.

Domenica 19 marzo, sarà una grande giornata per la provincia di Varese che ospiterà la 24ma edizione del Trofeo Binda – Comune di Cittiglio, corsa in linea inserita nell’Uci Women’s World Tour e il 10° Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano per donne junior, gara d’apertura della UCI Nation’s Cup.

Al Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano sono iscritte 28 squadre tra le quali ben dieci squadre nazionali, 1 selezione regionale francese – 4 squadre di club straniere – 13 squadre di club italiane

Nel frattempo è stato definito il palinsesto televisivo che prevede dirette Tv in Italia e all’estero.



LA TV

In Italia

Il trofeo Binda – Comune di Cittiglio sarà trasmesso in presa diretta in esclusiva da RAISPORT e RAI PLAYER con inizio alle ore 14.30 e commento di Umberto Martini e Giada Borgato.



All’estero

il trofeo Binda – Comune di Cittiglio sarà trasmesso in presa diretta da Eurosport su queste piattaforme:

– Diretta su Eurosport Player (o Discovery+ ove disponibile) in 51 Paesi (tranne Italia)

– Diretta su GCN+ in 206 Paesi nel mondo (escluso Italia)

– Differita lunedì 20 marzo su Eurosport 2 International and Eurosport Asia-Pac

La gara sarà disponibile in 65 Paesi in totale per circa 140 milioni di famiglie in Europa e in Asia attraverso i canali di Eurosport International.

– Notizie e clip su base gratuita sulle piattaforme digitali e account sui social media (eurosport.com, piattaforme GCN, ecc)



Il percorso di gara del Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano

Il decimo “Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano” (Uci Nations’ Cup Women Junior) partirà da Maccagno con Pino e Veddasca (VA) e si concluderà a Cittiglio, lungo la leggera salita di via Valcuvia su un tracciato complessivo di 74 chilometri.

Da Maccagno con Pino e Veddasca il percorso prevede l’attraversamento di Luino, Germignaga, Brissago Valtravaglia, Mesenzana, Rancio Valcuvia, Cuveglio, Comacchio, Azzio, Gemonio e Cittiglio per iniziare il circuito (da ripetere due volte) per Brenta, Casalzuigno, Casale, Cuveglio, Cuvio, Comacchio, Azzio, Gemonio e Cittiglio. Poi un giro finale con la salita di Orino.

Gran Premio della Montagna fissati ad Azzio, Casale e Orino.

Partenza da Maccagno con Pino e Veddasca alle ore 8.25. Arrivo previsto a Cittiglio: poco dopo le ore 10.00.



Il primo trofeo Binda per donne esordienti ed allieve

Tra l’arrivo della gara junior ed il primo passaggio della gara elite Cittiglio sarà teatro di altre due corse inedite, riservate alle donne esordienti ed allieve. Si tratta di due gare regionali che avranno luogo su un circuito locale per Brenta, Casale, Gemonio e Cittiglio. La gara donne esordienti partirà alle ore 11.00, prevede tre giri di circuito, per un totale di km 20,7. La gara donne allieve avrà inizio alle ore 12.00, prevede quattro giri di circuito, per un totale di km 27,6.



SQUADRE JUNIOR AL VIA:

GREAT BRITAIN (GBR)

NETHERLANDS (NED)

FRANCE (FRA)

GERMANY (GER)

SPAIN (ESP)

SWITZERLAND (SUI)

SLOVENIA (SLO)

CZECH REPUBLIC (CZE)

DENMARK (DEN)

POLAND (POL)

TEAM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (FRA)

AG INSURANCE – NXTG U19 TEAM (BEL)

W.V SCHIJNDEL STANZA DIE MAKING (NED)

TEAM RYTGER (DEN)

VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM (BEL)

CC CANTURINO 1902 (ITA)

VO2 TEAM PINK (ITA)

GS GAUSS (ITA)

ASD CICLISMO INSIEME (ITA)

A.S.D. BREGANZE CICLOCLUB 96 (ITA)

A.S.D. TEAM LADY ZULIANI (ITA)

BREGANZE MILLENIUM (ITA)

ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA (ITA)

UC CONSCIO PEDALE DEL SILE (ITA)

RACCONIGI CYCLING TEAM (ITA)

VALCAR TRAVEL & SERVICE (ITA)

ZHIRAF GUERCIOTTI (ITA)

ASD VALLERBIKE (ITA)



PRINCIPALI FAVORITE “PICCOLO TROFEO ALFREDO BINDA – VALLI DEL VERBANO U.C.I. NATIONS’ CUP JUNIOR WOMEN” (a cura di Flaviano Ossola)

– CAT FERGUSON (Gran Bretagna): junior al primo anno di categoria, dominatrice della cronometro individuale e della gara su strada degli “EYOF 2022” disputati a Banska Bystrica (Slovacchia).

– JULIE BEGO (Francia): protagonista nella passata edizione dei “Campionati del Mondo Junior” disputati a Wollongong (Australia).

– TITIA RYO (Francia): vincitrice delle passate edizioni del “G.P. d’Auray” e della gara di St Pol de Leon (Copue de Bretagne). Protagonista nella passata edizione dei “Campionati del Mondo Junior” disputati a Wollongong (Australia).

– HANNAH KUNZ (Germania): undicesima classificata al “Campionato del Mondo Cronometro Junior 2022” di Wollongong (Australia).

– JULIE MARKL (Germania): protagonista nella passata edizione dei “Campionati del Mondo Junior” disputati a Wollongong (Australia).

– OLIWIA KEPCZYNSKA (Polonia): quinta classificata nella gara su strada degli “EYOF 2022” disputati a Banska Bystrica (Slovacchia).

– XAYDEE VAN SINAEY (Team Rytger): settima classificata al “Campionato Europeo Junior 2022” di Anadia (Portogallo), settima al “Campionato Europeo Cronometro Junior 2022” di Anadia (Portogallo) e nona classificata al “Campionato del Mondo Junior 2022” di Wollongong (Australia).

– LUCIA BRILLANTE ROMEO (Valcar – Travel & Service): in questo primo scorcio di stagione ha conquistato un quinto posto al “Trofeo Città di Ceriale” ed una decima piazza al “Trofeo Città di Gossolengo”.

– IRMA SIRI (Valcar – Travel & Service): seconda classificata al “Trofeo Città di Gossolengo” ed ottava al “Trofeo Città di Ceriale”.

– FEDERICA VENTURELLI (Valcar – Travel & Service): pluri-titolata a livello nazionale ed internazionale su strada, in pista e nel ciclocross. Medaglia di bronzo al “Campionato Europeo su Strada 2022” e vice campionessa italiana in carica su strada. Quarta classificata al recente “Campionato del Mondo di Ciclocross”.

– BEATRICE TEMPERONI (C.C. Canturino 1902): medaglia di bronzo agli “EYOF 2022”, pluri-campionessa italiana nella MTB, sesta classificata nella cronometro individuale degli “EYOF 2022”, settima classificata al recente “Trofeo Città di Gossolengo”.

– MARTINA TESTA (C.C. Canturino 1902): quinta classificata al recente “Trofeo Città di Ceriale” e nona al “Trofeo Città di Gossolengo”.

– ANITA BAIMA (BFT Burzoni – Vo2 Team Pink): dominatrice del “Trofeo Città di Gossolengo”, andato in scena domenica scorsa nel piacentino.

– ELEONORA LA BELLA (BFT Burzoni – Vo2 Team Pink): vincitrice del “Trofeo Città di Ceriale”, gara d’apertura del calendario italiano 2023.

– VALENTINA ZANZI (BFT Burzoni – Vo2 Team Pink): medaglia d’oro al “Campionato Europeo 2022” nella specialità del Mixed Team Relay. Vice campionessa italiana in carica nella cronometro individuale.

– VALENTINA TRUSSARDO (A.S.D. Ciclismo Insieme): decima classificata al “Trofeo Città di Ceriale”.

– SARA PIFFER (A.S.D. Breganze Cicloclub96): due volte a podio nelle prime due gare stagionali con il secondo posto al “Trofeo Città di Ceriale” e la terza piazza al “Trofeo Città di Gossolengo”.

– CAMILLA LAZZARI (A.S.D. Breganze Cicloclub96): settima al “Trofeo Città di Ceriale” e sesta classificata al “Trofeo Città di Gossolengo”.

– ALICE TONIOLLI (Breganze – Millenium): medaglia d’oro al “Campionato Europeo 2022” nella specialità del Mixed Team Relay.

– ALESSIA ZAMBELLI (Isolmant – Premac – Vittoria): sesta classificata al “Trofeo Città di Ceriale”, gara d’apertura della stagione agonistica 2023.

– SARA LUCCON (U.C. Conscio Pedale del Sile): quinta classificata al “Trofeo Città di Gossolengo”.

– IRENE CAGNAZZO (Racconigi Cycling Team): quinta classificata al “Campionato Italiano Junior 2022” e grande protagonista al recente “Trofeo Città di Gossolengo”.

– ASIA RABBIA (Racconigi Cycling Team): vincitrice di due maglie tricolori ai “Campionati Italiani su Pista 2022”.



Aldo d’oro del “Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano”

2022 Francesca Pellegrini (ITA)

2021 Anniina Ahtosalo (FIN)

2020 n.d.

2019 Megan Jastrab (USA)

2018 Pfeiffer Georgi (GBR)

2017 Lorena Wiebes (OLA)

2016 Clara Capponi (FRA)

2015 Sofia Bertizzolo (ITA)

2014 Amalie Dideriksen (DAN)

2013 Milda Jankauskaite (LIT)

2007 Marina Romoli (ITA)

2006 Marta Bastianelli (ITA)

2005 Katy Redolini (ITA)

2004 Lisa Bacchiavini (ITA)

2003 Valentina Simonetti (ITA)

2002 Giorgia Bronzini (ITA)

2001 Anna Gusmini (ITA)

2000 Anna Gusmini (ITA)



Calendario 2023 Nations Cup donne junior

19.03.2023 19.03.2023 Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano (ITA)

21.04.2023 23.04.2023 EPZ Omloop van Borsele (NED)

06.05.2023 07.05.2023 Tour du Gévaudan Occitanie femmes (FRA)

22.07.2023 23.07.2023 Bizkaikoloreak (ESP)

15.09.2023 17.09.2023 Watersley Ladies Challenge (NED)





Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano 2021 – foto Ossola





Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano 2021 – foto Ossola





Piccolo trofeo Binda – Valli dl Verbano 2021 – foto Ossola







Livio Iacovella