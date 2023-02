Roma Mourinho:” abbino subito gol all’ultimo, ma questo è il calcio”

La Roma sconfitta d misura dal Salisburgo nell’andata dello spareggio di Europa League.

“Abbiamo dominato la partita controllando il gioco per tutto il tempo – ha commentato il tecnico giallorosso -. Purtroppo abbiamo sbagliato gol facili e quel rigore non concesso nel primo tempo. Subire gol all’ultimo è ingiusto, ma questo è il calcio”. La Roma è in crescita: “Bisogna fare gol, se non segni poi c’è il rischio di perdere. Noi sappiamo le nostre qualità e i nostri limiti, ma quando la squadra dà tutto per me non ci sono critiche”.