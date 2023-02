Nel recupero del dodicesimo turno di Premier League il Manchester City vince 3-1 in casa dell’Arsenal e aggancia in classifica la squadra allenata Artea. (nella foto Gds Pep Guardiola)

De Bruyne porta in vantaggio gli ospiti al 24’, pareggio di Saka su rigore al minuto 42. Nella ripresa le reti di Grealish (72’) e Haaland (82’). Arteta viene agganciato dal mentore Guardiola a quota 51 punti in classifica, ma i Gunners devono ancora recuperare la 7a giornata (contro l’Everton in casa).