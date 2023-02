Il Fuorisella Bike al nono anno di vita tra bici da strada e mountain bike

Il Fuorisella Bike di Alba Adriatica sta progettando il ritorno alle competizioni ciclistiche con un impegno massiccio sia su strada che nella mountain bike. Il battesimo ufficiale dell’attività 2023 ha avuto luogo presso il Country House La Gioconda a Corropoli con la recente presentazione del nuovo roster di atleti.

Il Fuorisella Bike è ufficialmente al nono anno consecutivo di attività e per la quale Ermanno Di Giosia mantiene la carica di presidente-atleta per una stagione che profonde impegno in più direzioni: Granfondo Marche, Pedalatium-Le Granfondo del Lazio, Granfondo Strade Bianche, Nove Colli, Maratona Dles Dolomites Enel, alle gare su strada che si svolgono nel Centro Italia e in Abruzzo per il gruppo degli stradisti; Hero Dolomites, Capoliveri Legend Cup, Nove Fossi, Rampiconero, Mtb Abruzzo Cup e XCO Abruzzo Race per gli specialisti delle ruote grasse.

“Un piccolo assaggio di gare lo abbiamo fatto con il ciclocross a Giulianova con Fabio Pierantozzi, Daniele Floridi e Fabio Calvarese. Siamo ripartiti anche su strada solamente con Marco Bonaldi che ha marcato la presenza nelle gare di Cassino e di San Salvo. Voglio sottolineare la singolare partecipazione di una coppia marito e moglie, Cinzia Manucci e Roberto Cascioli, al circuito laziale Pedalatium nella modalità lui&lei. Sabato 18 febbraio saremo presenti alla prima gara stagionale su strada dell’Acsi Teramo alla Bonifica Salinello per poi prenderci l’onore e l’onere di allestire il 26 febbraio ad Alba Adriatica il Memorial Lello Pasqualini. Siamo in attesa di ricollocare il Trofeo Fuorisella Bike, a fronte di un calendario molto congestionato. Quest’anno siamo in 36 comprese tre donne, l’importante è fare del nostro meglio e affrontare gli impegni sportivi nella maniera più serena. Un cammino che vogliamo condividere per tutto l’anno con i nostri affezionati sponsor Frigomeccanica, Santucci&Di Silvestre, Farmacia Gasparroni, Fustellificio Paco, Terplast, Conad Alba Adriatica, KreAzione, Mivv, Enalux impianti elettrici, Siry work, Adriatica Rottami, FisioMed, Gelateria Venezia, Country House La Gioconda, Itec, Rossi lamiere, NC Technology, Ceteas, Mep, GF torneria automatica di precisione, RCM center, Italia Box. Edf, Colonnelli, Industrie Plastiche Riunite e Maglificio Rosti che ringraziamo sentitamente” ha commentato Ermanno Di Giosia.

Il roster 2023: Marina De Santis, Giuseppe Di Giovannantonio, Cinzia Manucci, Stefania Steri, Ermanno Di Giosia, Santo Brisciana, Fabio Barcaroli, Guido Di Giuseppe, Simone Cipolloni, Fabio Pierantozzi, Matteo Tentarelli, Giuseppe Ianni, Pasqualino Loretone, Gabriele Leonini, Roberto Pasqualini, Gionata Swec, Fabio Calvarese, Davide Puglia, Adamo Di Giuseppe, Luigi Lupidi, Paolo Tatangelo, Antonio Castorani, Giuseppe Mattiucci, Nicola Inni, Roberto Cascioli, Enzo Di Serafino, Claudio Titi, Gianni Celi, Daniele Floridi, Daniele Di Remigio, Jacopo Recchilungo, Riccardo Recchilungo, Giovanni Tomolati, Vittorio Papa, Morgan Ciprietti e Marco Bonaldi.

Credit fotografico Debora Massetti