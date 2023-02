Doppietta di Jovic e Cabral .La Fiorentina mette in casaforte il passaggio del turno in Conferece League.

I viola passano al 46’ con la girata di testa di Jovic, che sfrutta bene l’assist di Biraghi. In avvio di secondo tempo, portoghesi in dieci per l’espulsione di Tormena (55’), che entra duro sul serbo. Jovic raddoppia al 60’. Il terzo gol è del subentrato Cabral (79’), che cala il poker al 90’. Gara di ritorno il prossimo 23 febbraio.