Serie A: la situazione in zona retrocessione

Mancano poco più di 10 partite al termine di questo campionato di Serie A 2021-2022 e sia in zona Scudetto che in zona retrocessione la situazione è aperta a ogni possibile esito. Soprattutto nell’area meno nobile della classifica tutto è ancora da decidere e sono almeno sei le squadre che si giocheranno la permanenza in massima serie fino al termine del campionato.

La Salernitana sogna l’impresa ma sarà durissima

La Salernitana è la squadra che è cambiata di più nell’ultimo mese, sotto tutti i punti di vista. Il primo cambio c’è stato in presidenza, con Danilo Iervolino che ha rilevato le quote di Claudio Lotito ed è così diventato il patron dei granata. Il secondo cambio si è verificato in dirigenza, con Walter Sabatini che è diventato il nuovo direttore sportivo e ha preso il posto del contestato Fabiani. In ultimo, sono cambiati i giocatori: sono stati 12 gli acquisti messi a segno dal nuovo ds nel tentativo di conquistare una salvezza che sarebbe insperata. Nella prima partita del nuovo corso, la Salernitana non è andata oltre il 2-2 interno contro lo Spezia di Thiago Motta, ma uno dei nuovi arrivati, Simone Verdi, è subito riuscito ad andare in goal segnando una doppietta su punizione. Secondo le scommesse sportive la Salernitana ha poche chance di conquistare la salvezza, ma in città è tornato l’entusiasmo e i tifosi hanno ripreso a credere in una impresa che, se riuscisse, sarebbe destinata a restare per sempre nella storia del calcio italiano.

Le altre squadre di Serie A nella lotta per non retrocedere

Poco sopra la Salernitana c’è il Genoa che è al terzo cambio in panchina e che non è ancora riuscito a invertire la rotta nonostante abbia a propria disposizione una rosa di tutto rispetto. Il pareggio per 0-0 conquistato in trasferta sul campo della Roma di José Mourinho potrebbe essere un buon punto di partenza per una rimonta che, però, sembra molto difficile. In zona retrocessione c’è anche il Venezia che, dopo aver sperato di potersi salvare senza particolari patemi d’animo, nelle ultime settimane ha ripreso a faticare ed è stato risucchiato al terzultimo posto anche per colpa del Cagliari che, dal canto suo, ha iniziato a macinare gioco e risultati ed è riuscito addirittura a vincere sul difficile campo dell’Atalanta. Anche la Sampdoria e lo Spezia sono ancora lì a giocarsi la salvezza, ma entrambe nelle ultime giornate hanno dimostrato di avere a propria disposizione tutte le qualità per conquistarsi la permanenza in A fino al termine della stagione. L’ultima squadra che al momento pare destinata a giocarsi la salvezza fino alla fine è l’Udinese che è riuscita a vincere l’ultima partita interna contro il Torino solo nei minuti di recupero: tre punti che però potrebbero risultare fondamentali a fine campionato quando a fare la differenza saranno i dettagli.

La stagione di Serie A si accinge a entrare nel vivo e nelle zone basse della classifica regna il caos. La Salernitana sogna l’impresa e la sensazione è che i granata possano davvero sognare di compierla, anche ciò se sembra molto difficile.