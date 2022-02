Mbappè al 94. Psg – Real Madrid 1-0

All’andata degli ottavi di finale di Champions League il PSG batte 1-0 il Real Madrid, grazie a un gol al 94′ , Kylian Mbappé.

Alla fine Donnarumma inoperoso spettatore non pagante. Il Psg ha conadato il match dall’inzio alla fine . Sconcertante iol real che non ha mai preoccupato la retroguardia parigina. Migliore in campo dei Blancos il portiere Courtois, che ha tenuto a galla il Real con due super parate su Mbappé, compie un capolavoro respingendo il rigore di Messi al 62′, ma nulla può su Mbappé all’ultimo assalto. Il ritorno il 9 marzo a Madrid.

IL TABELLINO

PSG-REAL MADRID 1-0

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi , Marquinhos , Kimpembe , Nuno Mendes ; Danilo (42′ st Gueye ), Paredes , Verratti ; Di Maria (28′ st Neymar ), Messi , Mbappé . A disp.: Navas, Dagba, Diallo, Kehrer, Kurzawa, Herrera, Draxler, Simons, Wijnaldum, Icardi. All.: Pochettino

Real Madrid (4-3-3): Courtois ; Carvajal (27′ st Lucas Vazquez ), Militao , Alaba , Mendy ; Kroos , Casemiro , Modric (37′ st Valverde ); Asensio (27′ st Rodrygo ), Benzema (42′ st Bale ), Vinicius Jr (37′ st Hazard ). A disp.: Lunin, Nacho, Marcelo, Jovic, Ceballos, Isco, Camavinga. All.: Ancelotti

Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 49′ st Mbappé

Ammoniti: Casemiro (R) ,Verratti (P), Militao (R), Mendy (R), Kimpembe (P), Rodrygo (R), Paredes (P)

Espulsi: –

