Lesnar per il titolo, Reigns Vs Goldberg e… Ecco la match card di elimination Chambre 2022

Nel pieno della “road to WrestleMania”, la WWE è vicinissima all’ultima fermata prima del GranDaddy of Them All. Elimination Chamber, previsto sabato 19 febbraio al Jeddah Super Dome (Arabia Saudita) e disponibile in diretta dalle 18:00 in esclusiva sul WWE Network, potrebbe cambiare diversi scenari poco prima di WrestleMania e metterà di fronte tantissimi campioni. Ecco i match più attesi dell’evento.

Raw Women’s Championship – Becky Lynch (c) vs Lita

Una Hall of Famer che prova a sconfiggere la campionessa che è sulla cresta dell’onda. Lita era anche l’idolo di infanzia dell’irlandese, che da quando è tornata ha sempre difeso con successo la corona e punta diretta verso uno dei match principali di WrestleMania. Lita però potrebbe prendersi un titolo che non detiene da oltre 15 anni. Per la prima volta, un match femminile è sponsorizzato sui cartelloni pubblicitari in Arabia Saudita e sarà visibile da milioni di persone a Jeddah e Riyadh. Il match fra Becky Lynch e Lita sarà centrale per l’Arabia Saudita e per il resto del mondo.

WWE Universal Championship – Roman Reigns (c) vs Goldberg

Con Paul Heyman nuovamente al suo fianco e dopo oltre 500 giorni di regno incontrastato, the Head of the Table si trova di fronte l’ostacolo Goldberg. Spear vs Spear, l’affascinante sfida fra due generazioni diverse. Reigns, in caso di vittoria, conquisterebbe la possibilità di partecipare al suo sesto Main Event di WrestleMania in carriera.

Tag Team Match – Naomi & Ronda Rousey vs Charlotte Flair & Sonya Deville

Ronda Rousey è tornata e ha subito vinto la Royal Rumble, lanciando la sfida alla SmackDown Women’s Champion Charlotte Flair in vista di WrestleMania. La faida si è incrociata con quella fra Naomi e Sonya Deville, per questo a Elimination Chamber ci sarà un interessante incrocio fra Ronda e Charlotte come antipasto di WrestleMania.

WWE Championship Elimination Chamber Match – Bobby Lashley (c) vs Brock Lesnar vs Seth Rollins vs Austin Theory vs Riddle vs AJ Styles

Bobby Lashley si è appena ripreso il titolo alla Royal Rumble, grazie all’aiuto di Paul Heyman. Ma l’Elimination Chamber sarà una sfida complicata per The All Mighty, che affronterà 5 avversari decisi a sottrargli il WWE Championship. Il più agguerrito è Brock Lesnar, l’ex campione, che vuole riprendersi la corona per poi sfidare Roman Reigns in un Champion vs Champion match a WrestleMania 38.

In totale, si esibiranno 12 Superstar donne a Elimination Chamber. Un grande traguardo, anche perché nell’evento sarà presente anche Lita in un match valido per il Women’s Championship. Nel 2016 Lita fu centrale nell’evoluzione del titolo e della divisione femminile, soprattutto nel passaggio dal termine Divas a Women’s Champion.

Gli altri match in programma:

WWE SmackDown Tag Team Championship – The Usos (c) vs The Viking Raiders

Drew McIntyre vs Madcap Moss

Elimination Chamber Match – Liv Morgan vs Rhea Ripley vs Bianca Belair vs Doudrop vs Nikki