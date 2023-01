Sarà Daniel Bozso a sfidare Luca Cecchetti alla Night of Kick and Punch 13

Sarà Daniel Bozso a sfidare Luca Cecchetti sulla distanza delle tre riprese da tre minuti ciascuna con le regole dello stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate), sabato 4 febbraio, al PalaLaserra di Rozzano (alle porte di Milano) nel corso della tredicesima edizione di The Night of Kick and Punch, gala dedicato agli sport da ring che quest’anno proporrà combattimenti di kickboxing, pugilato e muay thai.

Organizzato dalla Kick and Punch di Angelo Valente e Marianna Vasaturo in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’Avv. Michele Briamonte, presentato da Valerio Lamanna (la voce degli sport da ring in Italia), l’evento proporrà una decina di combattimenti con atleti di alto livello. “Daniel Bozso è l’avversario giusto per Luca Cecchetti – spiega Angelo Valente – che deve combattere spesso prima di difendere il titolo mondiale dei pesi gallo Wako-Pro che ha vinto lo scorso 18 giugno alla Night of Kick and Punch 12-Black Tie Edition svoltasi alla Reggia di Venaria battendo il bielorusso/moldavo Maxim Kazacu alla quarta ripresa. Daniel Bozso è un picchiatore, mentre Luca è un tecnico. E’ proprio il tipo di sfida che piace al pubblico. Nei miei eventi cerco sempre di organizzare combattimenti tra atleti di pari livello, con stili opposti, ed è per questo che il pubblico riempie sempre gli impianti. Negli USA e in Inghilterra dicono che styles make fights = lo stile degli atleti rende spettacolare il combattimento. Saper scegliere gli atleti giusti non è da tutti, si impara facendo esperienza.”

The Night of Kick and Punch 13 è patrocinata dal Comune di Rozzano. Il sindaco e assessore allo sport di Rozzano Gianni Ferretti ha dichiarato quanto segue: “Ospitiamo con piacere questo evento al PalaLaserra e ringraziamo l’associazione Kick and Punch e il suo presidente Angelo Valente per la professionalità e l’impegno nella promozione dei valori del pugilato, della kickboxing e della muay thai. Si tratta di discipline che hanno tantissimi benefici sia a livello mentale che a livello fisico. Questi sport possono essere di grande aiuto soprattutto ai giovani, per insegnare la lealtà e il rispetto di sè e degli altri. Ogni manifestazione sportiva, grande o piccola che sia, è un momento di socialità, di aggregazione e può divenire un veicolo di valorizzazione per il territorio. L’anno scorso abbiamo patrocinato questo evento e l’incontro di boxe per il titolo italiano dei pesi welter: iniziative di successo e molto participate.”

Il patrocinio del Comune è molto importante per Angelo Valente, residente a Rozzano: “Ringrazio il sindaco Gianni Ferretti per l’opportunità di organizzare e promuovere nuovamente gli sport da ring nella mia città. Come sempre, sarà un evento con match di alto livello e spettacolo.”

Per la serata del 4 febbraio al PalaLaserra, i biglietti costano 40 euro (bordo ring) e 30 euro (tribuna). Per acquistarli, le indicazioni sono sui social della Kick and Punch. Nel corso della manifestazione un match sulla distanza delle quattro riprese da tre minuti ciascuna valido per il titolo italiano di kickboxing con le regole dello stile K-1 nella categoria 81 kg tra Emanuele Lulaj e Flavio Fumagalli. La federazione è la Federkombat, al cui interno lavora la Lega Pro Italia. Nell’incontro di muay thai, Diego Fornacciari sfiderà Amro Ghanem sulla distanza delle tre riprese da tre minuti ciascuna. Nella muay thai è permesso colpire l’avversario con pugni, calci, gomitate e ginocchiate, ma quando l’avversario è a terra si deve interrompere l’azione. Nel pugilato, due atleti molto popolari in Lombardia: l’ex campione italiano dei pesi leggeri Under 22 Francesco Paparo (da professionista: 1 vittoria e 1 pari) e il peso supermedio moldavo Vadim Gurau (7 vittorie e 6 sconfitte). I nomi dei loro avversari saranno annunciati nelle prossime settimane.