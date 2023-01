Roma , Mourinho:”partita difficile contro un’ottima squadra “

Soddisfatto Josè Mourinho per i tre puti conquistati nel match contro la Fiorentina 18^ giornata Serie A e per la prova offerta da Paolo Dybala.

“É stata una partita difficile contro un’ottima squadra – ha commentato il tecnico giallorosso a fine partita -, anche l’anno scorso in superiorità numerica abbiamo fatto fatica. Con le nostre qualità abbiamo difeso bene e siamo stati in controllo, senza avere situazioni difficili da gestire. Mi piacerebbe avere più qualità e avere più giocatori con voglia di trattare la palla. A livello di organizzazione e gestione tattica non ho niente da dire ai miei calciatori, ma mi servirebbe più qualità con la palla al piede”.