Roma – Fiorentina 2-0. Doppietta di Dybala

La Roma Roma ha battuto 2-0 la Fiorentina nella 18a giornata di Serie A

Allo stadio Olimpico la prima pagina del match è per Paulo Dybala auotre di una doppietta (40’ e 37’ secondo tempo . Il primo gol l’argentino lo mette a segno grazie all’assist di petto di Abrham , il mancino del campione del Mondo buca Terracciano. Prima del vantaggio giallorosso i viola rimasti in dieci (24’) espulso Dodò per somma di ammonizioni.

Nella rirpesa ,, protagonosta del raddoppio ancora Abrham : l’inglese scatta in profndità e con altruisimo serve a Dybala la palla del 2-0 finale.

IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 2-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Kumbulla ; Celik , Bove (21′ st Matic ), Cristante , Zalewski (21′ st Spinazzola ); Dybala (43′ st Solbakken), Pellegrini (29′ st Tahirovic ); Abraham 7 (43′ st Belotti sv). A disp.: Boer, Svilar, Vina, Keramitsis, Camara, Volpato, Shomurodov, El Shaarawy. All.: Mourinho 6

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano ; Dodò , Milenkovic , Igor 5, Biraghi ; Amrabat, Duncan (29′ Venuti ); Ikoné (1′ st Barak ), Bonaventura(40′ st Castrovilli), Kouamé ; Jovic (1′ st Gonzalez ). A disp.: Cerofolini, Gollini, Terzic, Ranieri, Kayode, Castrovilli, Amatucci, Bianco, Krastev, Di Stefano. All.: Italiano .

Arbitro: Giua

Marcatori: 40′ Dybala, 37′ st Dybala

Ammoniti: Smalling, Kumbulla, Bove (R); Gonzalez, Igor (F)

Espulsi: 24′ Dodò (F) per somma di ammonizioni