Novità nel campo Equitazione. Finalmente e libera la Top Card del Club Liberty

Coperture Assicurative incluse POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E RCO Catastrofale RCT massimale € 5.000.000,00Limite per Persona massimale € 5.000.000,00Limite per Danni a Cose ed Animali massimale € 5.000.000,00 Dipendente RCO massimale € 5.000.000,00RC Cavalli massimale € 5.000.000,00 POLIZZA INFORTUNI, MALATTIA E TUTELA LEGALE Morte € 200.000,00 Invalidità permanente € 200.000,00 (franchigia 3%)Diaria Giornaliera da gesso € 75,00 Diaria Giornaliera di degenza per infortunio. € 50,00Diaria Giornaliera di degenza da malattia. € 50,00 Diaria Giornaliera per Day Ospital € 25,00Infortuni a mezzi di supporto tecnici e ortopedici di persone disabili. € 2.500,00 Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio. € 10.000,00Tutela Legale massimale € 15.000,00 a sinistro per anno