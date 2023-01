Fiorentina, Italiano:” l’espulsione di Dodò ha rovinato il match”

Amaregiato Vincenzo Italiano, dopo aver subito la sconfitta 2-0 contro la Roma.

“Dispiace per tutte le persone che sono venute a vedere questa partita, che in parità numerica sarebbe potuta essere molto più spettacolare. La decisione dell’arbitro, errore nostro o decisione affrettata non so, ha rovinato questa partita, e restare in inferiorità è la difficoltà più grande per una squadra. Noi siamo stati bravi a tenerla viva e non la volevamo perdere male, e sotto questo punto di vista almeno siamo stati bravi”.