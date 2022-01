Sarri a fine partita:”nelle ultime cinque partite abbiamo fatto 10 punti e perso solo contro l’Inter.”.

Stiamo trovando un minimo di continuità, ma in questo momento il bollettino Covid è uno spauracchio per tutti perché devi rifare ciò che prepari”. Nuovi arrivi? La scoietà sa come mi serve , se arriva qualcuno bene , se non aspettiamo la prossima stagione”