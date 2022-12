Campionati del Mondo Qatar 2022: GRAZIE MAROCCO!!!

di Rosario Murro – E’ finito il sogno della nazionale di calcio del Marcocco, di raggiungere la finale ai Campiomati del Mondo Qatar 2022 , i Leoni dell’Atlante battuti (2-0) in semifinale giocata ieri sera allo stadio Al Bayt dalla ‘corazzata’ e campioni del Mondo in carica della Francia .

A festeggiare lo storico approdo in semifinale l’intero mondo arabo: da Amman a Gaza, da Damasco a Baghdad, tutti hanno fatto il tifo per i Leoni dell’Atlante

La bella pagina così come la Fiaba così come quella del ‘Brutto Anatroccolo’ scritta dai ragazzi del ct Walid Regragui è terminata ad un passo da una storica qualificazione. Eppure ieri sera allo stadio , una vera e propria invasione di tifosi vestiti di rosso, con l’obiettivo di aiutare i loro beniamini a sovvertire i pronostici della vigilia. Il tifo in Rosso con oltre 10mila biglietti regalati dalla Federazione calcistica marocchina, in coordinamento con la Fifa e il comitato organizzatore del Mondiale.

Alla fine il calcio è risucito ad unire, ha vinto l’Unità dei Popoli , un solo coro tra tunisisi, arabi , africani ,qaterini , magrebini a sostenere il Marocco nell’impresa la quale non si è materializzata.

Cosa ha dimostrato questo nazionale di Calcio: Autostima , fiducia , costruttività coorenti con le proprie potenzialità. Il Marocco non si è mai sentito fuori luogo squadra sempre all’altezza delle situazioni nei match contro le nazionali sulla carta molto più attrezzate e nettamente favorite al cospetto di un Marocco che ha espresso motivazioni impensabili, decisi, ad ogni confronto.

Nell’ambìto dello Sport questo 2022 , un posto d’onore spetta ai ‘Leoani dell’Atlante’ , loro ci hanno fatto vivere belle emozioni lottando fino alla fine per raggiunegere l’obiettivo sognato poi , svanito in semifinale.

GRAZIE MAROCCO!

Ecco i ‘Leoni dell’Atlante’

Ct: Waild Regragui

PORTIERI: Bounou (Siviglia), El Kajoui (Hatayspor), Tagnaouti (Wydad Casablanca).

DIFENSORI: Aguerd (West Ham), Attiatallah (Raja Casablanca), Benoun (Qatar SC), Dari (Brest), Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern Monaco), Saiss (Besiktas), Yamid (Real Valladolid).

CENTROCAMPISTI: Amallah (Standard Liegi), Amrabat (Fiorentina), Chair (QPR), El Khannouss (Genk), Harit (Olympique Marsiglia), Jabrane (Wydad Casablanca), Ounahi (Angers), Sabiri (Sampdoria).

ATTACCANTI: Aboukhlal (Tolosa), Boufal (Angers), Cheddira (Bari), En-Nesyri (Siviglia), Ezzalzouli (Osasuna), Hamdallah (Al-Ittihad), Ziyech (Chelsea).

Scegli la Carta giusta per tu