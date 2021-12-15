SERIE BKT – Designazioni 18a giornata di andata

Redazione 15 Dicembre 2021 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – Designazioni 18a giornata di andata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 18 dicembre.



ASCOLI – CREMONESE h. 14.00
ZUFFERLI
DI GIOIA – MOKHTAR
IV: LEONE
VAR: SACCHI
AVAR: SCATRAGLI

COMO – REGGINA h. 14.00
MIELE G.
GUALTIERI – DI MONTE
IV: TURRINI
VAR: GIACOMELLI
AVAR: AFFATATO

COSENZA – PISA h. 14.00
CHIFFI
PERROTTI – PALERMO
IV: LUCIANI
VAR: FOURNEAU
AVAR: CAPALDO

CROTONE – PORDENONE h. 14.00
AYROLDI
MASTRODONATO – NUZZI
IV: CARRIONE
VAR: DIONISI
AVAR: PAGLIARDINI

FROSINONE – SPAL h. 16.15
MARCHETTI
MARCHI – DI GIACINTO
IV: SCATENA
VAR: PICCININI
AVAR: CIPRESSA

ALESSANDRIA – PARMA Domenica 19/12 h. 14.00
MANGANIELLO
VONO – FONTEMURATO
IV: GIACCAGLIA
VAR: NASCA
AVAR: BERCIGLI

BRESCIA – CITTADELLA Domenica 19/12 h. 14.00
PATERNA
BERTI – FIORE
IV: COLLU
VAR: BANTI
AVAR: ROSSI C.

PERUGIA – TERNANA Domenica 19/12 h. 16.15
GUIDA
CARBONE – PERETTI
IV: MARANESI
VAR: PEZZUTO
AVAR: ROCCA

BENEVENTO – MONZA Domenica 19/12 h. 18.30
GIUA
GALETTO – MORO
IV: CARELLA
VAR: PRONTERA
AVAR: LO CICERO

LECCE – VICENZA Lunedì 20/12 h. 20.30
DI MARTINO
DI VUOLO – CIPRIANI
IV: MAROTTA
VAR: MASSIMI
AVAR: BOTTEGONI

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