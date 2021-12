“Passeggiando con Gusto” lungo i sentieri dei taglialegna della Valnerina alla scoperta di luoghi della natura e del silenzio di Ferentillo (Tr)

In programma domenica 19 dicembre un trekking che collega l’Abbazia di San Pietro in Valle, Mausoleo dei Duchi Longobardi, fino a Macenano. (ph.: l’Abbazia di San Pietro in Valle)

È in programma per domenica 19 dicembre, in Umbria, un trekking organizzato dall’Associazione “I Tuoi Cammini” alla scoperta dei sentieri dei taglialegna della Valnerina, ed in particolare di Ferentillo (Tr), un itinerario che collega l’Abbazia di San Pietro in Valle, Mausoleo dei Duchi Longobardi, alla frazione di Macenano.

L’escursione attraversa un percorso estremamente panoramico, con vedute sull’Abbazia di San Pietro in Valle, sul castello di Umbriano e sulla Valle del fiume Nera. Dopo il passaggio per l’Eremo di San Benedetto proseguirà attraverso uliveti fino ad un suggestivo bosco di lecci, dove ci sarà la spiegazione del lavoro e delle tradizioni dei boscaioli da parte dell’Azienda Agricola “Filipponi, che con i loro muli ogni giorno portano avanti il lavoro di taglialegna della Valnerina. Al termine della passeggiata, nel centro storico di Macenano, ci sarà una merenda con la degustazione dei prodotti della Valnerina e una visita guidata dell’Abbazia di San Pietro in Valle a cura della guida Sebastiano Torlini.

L’Abbazia di San Pietro in Valle, conosciuta anche come “Mausoleo dei duchi longobardi” è sorta nel VIII secolo per volere del Duca longobardo di Spoleto, Farolado II, sui resti di un antico tempio romano, custodisce un patrimonio artistico e archeologico unico in Umbria e in Italia. L’escursione è un’occasione per immergersi nel paesaggio che abbraccia l’Abbazia, ma anche per conoscere questo “monumento” che contiene il prezioso Paliotto d’altare longobardo di “Ursus Magester”, la collezione di sarcofagi romani più grande dell’Umbria, il cippo votivo “Thesaurus” della tribù Quirina, i mosaici altomedievali in “opus tessellatum” e il ciclo di affreschi romanici (1190) studiati da Giotto e dal Cavallini prima di realizzare le “Storie di Francesco” ad Assisi. L’Abbazia di San Pietro in Valle fu infatti, il cantiere pittorico più grande dell’Umbria fino alla realizzazione della Basilica di San Francesco in Assisi.

Il trekking partirà alle ore 10.00 (incontro a Ferentillo (Tr) presso l’Abbazia di San Pietro in Valle). Sono necessari scarponcini da trekking, abbigliamento a strati adatto alla stagione, bastoncini da trekking, acqua. Per maggiori informazioni e prenotazioni: I Tuoi Cammini Tel. 335 6468058 – ituoicammini@gmail.com – www.ituoicammini.com .

L’Associazione I tuoi Cammini, si occupa di organizzare escursioni e cammini cercando di essere un punto di riferimento per coloro che hanno la passione del camminare. I Tuoi Cammini propone escursioni per piccoli gruppi, scovando percorsi poco conosciuti, proponendo escursioni accessibili in luoghi poco frequentati, giacimenti di biodiversità vegetali ed animali, promuovendo un turismo slow, rispettoso degli habitat e della grande risorsa naturalistica di cui il territorio umbro è ricco. I Tuoi Cammini collabora con organizzazione ed eventi che insistono nel territorio regionale, facendo da trait d’union tra coloro che scelgono il turismo attivo all’aria aperta e l’offerta turistica, culturale ed enogastronomica del territorio regionale.

