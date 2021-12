Coppa Italia: Genoa-Salernitana 1-0

Shevchenko festeggia la prima vittoria sulla panchina del Genoa.A Marassi , i Grifoni superano la Salernitana 1-0 ai sedicesimi di Coppa Italia.

Il gol che porta i rossoblu agli ottavi contro il Milan è di Ekuban con un colpo di testa al 77’. I campani invece confermano il periodo nero e ora proverà a inseguire una miracolosa salvezza in campionato.



IL TABELLINO

GENOA-SALERNITANA 1-0

GENOA (3-5-2): Semper, Biraschi, Bani, Vasquez, Sabelli, Hernani (44’ st Tourè), Galdames, Portanova (15’ st Melegoni), Cambiaso (1’ st Ghiglione), Ekuban, Destro (15’ st Kallon). A disp.: Sirigu, Andrenacci, Behrami, Cassata, Criscito, Masiello, Pandev, Vanheusden. All. Shevchenko

SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo, Delli Carri, Bogdan (38’ st Gyomber), Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Schiavone (20’ st Obi), Di Tacchio, Kastanos (30’ st Coulibaly), Vergani (20’ Simy), Djuric (38’ st Gondo). A disp.: Belec, Guerrieri, Cannavale, Kalombo, Motoc, Ranieri, Russo. All. Colantuono

Arbitro: Serra

Marcatori: 32’ st Ekuban

Ammoniti: Schiavone, Vergani, Di Tacchio (S), Galdames, Vasquez (G)