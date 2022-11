Max Verstappen, pilota Red Bull e campione del Mondo di F1, è uno dei protagonisti della prima edizione dei Men of the Year di GQ Italia

GQ ha svelato oggi la prima copertina del numero speciale dedicato ai Men of the Year, ovvero le personalità provenienti dallo sport, dallo spettacolo, dalla cultura e dallo stile maschile che maggiormente hanno influenzato il 2022.

Il protagonista di questa prima copertina è Max Verstappen, scelto da GQ a livello globale come sportivo dell’anno. Il pilota di Formula 1 Red Bull ha incontrato Daniel Riley, dando vita a una conversazione sul ruolo che ha avuto il padre nella sua carriera di pilota, sul ritorno di Drive to Survive su Netflix e molto altro ancora.

Il padre, l’ex pilota di F1 Jos Verstappen, è stato il suo allenatore:

“Giocavo ancora e mi divertivo molto, ma avevo anche bisogno di capire la serietà di quello che stavamo facendo, perché lavoravamo insieme per raggiungere un obiettivo. Naturalmente, dai 7 agli 11 anni la collaborazione si è intensificata molto e lui voleva che fossi presente anche per vedere cosa stava facendo. Noti per caso una rottura da qualche parte? C’è un problema con il go-kart? Lo osservavo smontare e rimontare il tutto, in modo da capire la meccanica dell’autoveicolo. Cercava di spiegarmi ogni dettaglio tecnico perché voleva farmi comprendere che non era uno scherzo e non eravamo lì solo per divertirci. Eravamo impegnati nell’impresa di arrivare al top”.

Questo atteggiamento ha fatto la differenza, dice Verstappen, tra lui e i suoi avversari.

“Ero molto più attento, in termini di professionalità”, continua. “È una mentalità che deriva senza dubbio da mio padre, perché se non fosse stato per lui, me ne sarei anche andato in giro qua e là a giocare e divertirmi. Avevo bisogno di quel genere di spinta”.

Tuttavia Jos ha lasciato dietro di sé una scia di guai. Oltre alle segnalazioni di presunte aggressioni o violenze dentro e fuori la pista, Jos ha mantenuto una serietà di intenti che ha pervaso il suo rapporto con Verstappen ai tempi del karting. Per l’ultima gara della stagione 2012, Verstappen aveva la macchina migliore ed era destinato a vincere. Tuttavia, ha avuto una partenza lenta, ha superato il leader troppo presto e in modo troppo aggressivo ed è caduto. Durante il viaggio di ritorno dalla gara, Verstappen non smetteva di parlare del suo errore e Jos era così arrabbiato da lasciarlo in una vicina stazione di servizio. Alla fine Jos è tornato a prendere Verstappen, ma non gli ha parlato per una settimana intera.

“Voglio dire, sembra orribile”, spiega Verstappen. “Sì, sembra proprio eccessivo. È assai probabile che altri al posto mio non sarebbero riusciti a sopportare un comportamento del genere, ma io ne avevo bisogno», racconta di suo padre. «Visto dall’esterno poteva sembrare un po’ troppo severo. Al contrario, io sono molto felice di aver ricevuto questo tipo di educazione”.

Sulla docuserie di Netflix Formula 1: Drive to Survive:

L’astro nascente della F1, tuttavia, è stato assente dal più importante strumento di marketing di questo sport: la docuserie di Netflix Formula 1: Drive to Survive. Verstappen ha scelto di non partecipare alle ultime due stagioni e ha criticato apertamente la serie, sostenendo che si prende troppe libertà nel costruire il dramma. Quest’estate, però, Verstappen e Netflix sembravano aver raggiunto una distensione.

“Mi sembra giusto riuscire a capire cosa vogliamo entrambi l’uno dall’altro, dico bene?» ha dichiarato Verstappen a GQ. «Credo che l’intervista fatta sia stata buona, per cui… Volevo solo che rimanesse reale. Sai, niente roba finta. Niente cose troppo clamorosamente promozionali. Perché io non sono così. Voglio semplicemente che sia in tema, rispecchi il mio vero parere e punto di vista sulle cose. Naturalmente, dobbiamo ancora vedere il prodotto finale, ma le premesse sono confortanti”.

