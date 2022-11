Mondiali Pesistica Olimpica: ufficializzato l’elenco degli Azzurri in gara

Si comincia il 6 dicembre, 7 gli italiani a Bogotà.Ufficializzato del DT della Nazionale Sebastiano Corbu, l’elenco degli atleti che prenderanno parte ai Mondiali di Pesistica Olimpica che si terranno a Bogotà, in Colombia, dal 5 al 16 dicembre 2022, primo appuntamento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

Giulia Imperio, Campionessa Europea in carica, che gareggerà nella categoria fino a 49 kg; Lucrezia Magistris, vicecampionessa Europea, in gara nella 59 kg; Giulia Miserendino, fresca di Titolo Continentale Junior, con 3 medaglie d’oro e 3 record Italiani; Sergio Massidda, già Campione del Mondo Juniores e detentore del titolo Continentale Junior nella 61 kg; il bronzo olimpico Mirko Zanni, nella sua nuova categoria, la 73 kg; Oscar Reyes, al suo esordio con la maglia azzurra su una pedana internazionale, in gara nella 81 kg. Chiude la carrellata di atleti italiani, Cristiano Ficco, campione Olimpico ai Giochi giovanili di Buenos Aires e neo Campione Europeo U23, che competerà nella 89 kg. Assente per un lieve problema muscolare, che ne ha comunque condizionato la preparazione, il bronzo olimpico di Tokyo 2021 e Campione Europeo in carica Nino Pizzolato. “Tenuto conto che ci saranno altre gare per la qualificazione olimpica – afferma il DT Corbu – non abbiamo voluto rischiare la partecipazione al mondiale di Nino, a seguito del riacutizzarsi di una sofferenza lombare”.

Gli Azzurri partiranno per Bogotà il prossimo 25 novembre al fine di prepararsi al meglio alle particolari condizioni climatiche e geografiche della Capitale colombiana.