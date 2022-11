Campionati Giovanili e Coppa Italia: i risultati

Continua la marcia perfetta dei Guelfi in U15 e di Redskins e Leocorni in U18. Vittorie per Aquile e Redskins in Coppa Italia. Ecco il recap dei risultati della quarta giornata

Conclusa anche la quarta giornata dei Campionati Italiani U15, U18 e della Coppa Italia e classifiche che assumono una connotazione piuttosto chiara in diversi gironi. Partiamo con il ricapitolare i risultati di Coppa Italia, dove troviamo le Aquile Ferrara in formato de luxe, a segno contro i Mastini Verona per 41 a 12 con una seconda metà di gara pressoché perfetta. A far tornare il sorriso ai veronesi ci pensano i Redskins, autori di una prova coraggiosa e attenta contro gli Hogs Reggio Emilia: la vittoria per 19 a 12 racconta di una gara in equilibrio, difficile, dove le difese hanno giocato il ruolo da protagoniste.

Sul fronte Under 18, secondo scivolone consecutivo per i Campioni d’Italia in carica, quegli Skorpions Varese, profondamente cambiati nel roster, che hanno subito la ‘carica’ dei Leocorni, la formazione che in questo campionato ha visto unire forze e sforzi dei Lions Bergamo, Rhinos Milano e Daemons Cernusco. Varese è riuscita a segnare solo 3 punti, contro i 35 degli avversari, che mantengono dunque saldamente il primo posto in classifica nel Girone C, seguiti dai Giaguari Torino ieri caparbiamente a segno in trasferta contro i Panthers Parma. Partita molto combattuta, questa, con le squadre a rincorrersi punto a punto fino al fischio finale e il risultato (17 a 13 per i torinesi) che “vendica” quanto accaduto poche ore prima con i team Under 15 in campo: lì sono stati i Panthers a prevalere, con un punteggio pressoché identico (18 a 12). Tornando alle partite delle Under 18, spicca la vittoria della Legio XIII nel derby di Roma contro i Lazio Ducks: la partita, mai in discussione, ha vissuto momenti emozionanti (grande Angelo!), da vero ‘Game of the Week’. A chiudere il weekend di questa categoria, la vittoria, nettissima dei Redskins Verona contro i BCM Inox Vipers Modena, ottenuta in casa e a sigillo di una quarta giornata da ricordare per i pellerossa veneti.

Nel Campionato Under 15 è riscossa Vipers, che mettono a segno la prima vittoria stagionale ai danni dei Gladiatori Roma, e gran riconferma dei Guelfi Firenze, che vincono ancora e lo fanno in casa contro i Warriors Bologna. Weekend perfetto anche per i Leocorni, che battono in trasferta i Frogs Legnano per 42 a 6 e si assestano al secondo posto del Girone B, in condivisione con i Panthers Parma e in attesa della sfida ai Seamen Milano della prossima settimana.

Questi, dunque, i risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15

Gladiatori Roma vs Vipers Modena 0-24

Panthers Parma vs Giaguari Torino 18-12

Guelfi Firenze vs Warriors Bologna 40-20

Frogs Legnano vs Leocorni Bergamo 6-42

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18

Skorpions Varese vs Leocorni Bergamo 3-35

Ducks Lazio vs Legio XIII Roma 7-28

Redskins Verona vs Vipers Modena 42-0

Panthers Parma vs Giaguari Torino 13-17

COPPA ITALIA

Redskins Verona vs Hogs Reggio Emilia 19-12

Aquile Ferrara vs Mastini Verona 41-12

Classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Alice Mischiatti